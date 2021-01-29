النيابة العامة توضح جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية لكشف معلومات سرية

المصدر: وام

أوضحت النيابة العامة الإماراتية من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم "الجمعة" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جريمة من يستخدم الشبكة المعلوماتية بدون تصريح لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه.

النيابة العامة توضح جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية لكشف معلومات سريةhttps://t.co/ubsFo6Jy2H#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jCy3ShNYq7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 29, 2021

ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم، بدون تصريح، أي شبكة معلوماتية، أو موقعا إلكترونيا، أو وسيلة تقنية معلومات لكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع كافة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

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