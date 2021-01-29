إسرائيل تعتذر للإمارات عن ادعاءات لمسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت دولة إسرائيل اعتذارا لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد19 في إسرائيل.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن إسرائيل قدمت اعتذاراً لدولة الإمارات عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الاسرائيلية تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد-19 في إسرائيل".

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