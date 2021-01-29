حملة في أم القيوين لتنظيف شاطئ وقاع البحر

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تنطلق غدا حملة (بيئتي موطني) لتنظيف شاطئ وقاع البحر في أم القيوين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وتنطلق الحملة برعاية من الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين.

ويأتي ذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار وبلدية أم القيوين وبمشاركة 16 جهة من الإمارة، إضافة إلى مشاركة 15 غواصاً، بما فيهم غواصون من دبي. وأكد جاسم حميد غانم، رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في أم القيوين أن الحملة سوف تكون على 5 مراحل، المرحلة الأولى ستنطلق السبت المقبل من مرسى الميدان بأم القيوين، حيث تهدف الحملة في مرحلتها الأولى إلى تنظيف الشاطئ وقاع البحر، إضافة إلى تثقيف فئات العمال العاملين في موانئ الصيادين بالإمارة بـ 3 لغات العربية والإنجليزية والأردية للوصول إلى أكبر شريحة من تلك الفئة.

مؤتمر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جمعية الصيادين بالإمارة صباح أمس وبحضور النقيب سعيد سليمان المعمري من شرطة أم القيوين والملازم أول مسافر المسافري ممثل الشرطة المجتمعية وأحمد شحدة عقيلان من مدرسة الأمير الثانوية، حيث أكد جاسم أن الحملة تهدف إلى إزالة النفايات والمخلفات من الشاطئ والقاع، كما ستكون بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، منها القيادة العامة لشرطة أم القيوين من خلال توفير الدوريات المرورية لتيسير تحرك الفرق، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوفير سيارات الإسعاف والإسعافات الأولية، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر فرع أم القيوين من خلال مشاركة 15 متطوعاً منهم وحرس الحدود بالإمارة، داعياً الصيادين وأصحاب مراكب صيد الأسماك إلى تفعيل دورهم البيئي في المجتمع ونشر الوعي بين فئة العمال والقيام بما يتوجب عليهم تجاه البيئة التي يعيشون فيها.

مراحل

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين أن الحملة سوف تكون على 5 مراحل، منها الأولى والثانية تستهدفان مرسى الميدان لإزالة المخلفات من الشاطئ والأعماق، والتي تليها سوف تكون بجزيرة السينية لتنظيفها من النفايات، وذلك من خلال عدد من الآليات التي تم وضعها، منها توفير كافة التدابير والإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار (كوفيد19)، إضافة إلى تحديد مشرفين لكل فئة من الفئات التي تم تشكيلها من الشرطة المجتمعية وخلافها، كما سوف تنطلق الحملة الأولى عند التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً وتستمر 3 ساعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز