الحجرف يثمّن جهود سفيرنا في السعودية

المصدر: الرياض - وام

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، أمس، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمله. وثمّن ما بذله الشيخ شخبوط، من جهود خلال فترة عمله لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الحجرف أن الرعاية السامية التي تحظى بها مسيرة مجلس التعاون من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تمثل الداعم الأساسي والرئيسي للأمانة العامة للعمل على تحقيق كل ما يعزز ويدعم مسيرة المجلس المباركة.

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