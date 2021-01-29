بدء مقابلات جائزة التميز الحكومي 2020 برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشف برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في رأس الخيمة، عن بدء مقابلات اللجنة الخارجية التي تقوم بتقييم الجهات المشاركة في جائزة التميز الحكومي في دورتها الخامسة عشرة 2020، خلال هذا الأسبوع في مختلف فئات التميز المؤسسي.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من إجراء التقييم المكتبي خلال الأسابيع الأولى من الشهر الجاري، وتمت موافاة الجهات المشاركة بتقارير أولية تشمل ملاحظات لجنة التقييم.وتركز الجائزة الدورة 15 على فئة «أسعد بيئة عمل» كفئة رئيسية تقيم بمعايير منظومة التميز الحكومي GEM؛ حيث بلغ عدد المشاركات في هذه الفئة 17 مشاركة من مختلف الجهات بالإمارة، بالإضافة إلى 48 مشاركة في فئات التميز المؤسسي الأخرى وهي «المبادرة الخدمية المبتكرة»، و«استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات» و«أفضل جهة في توفير معلومات الخدمات»، كما بلغ عدد المشاركات في أوسمة التميز 36 مشاركة، وسيتم موافاة الجهات بالنتائج النهائية، بالإضافة إلى الملاحظات التعقيبية التي تتضمن مجالات قوة وتحسين كل مشاركة، في نهاية فبراير 2021.

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