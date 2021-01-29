سيف بن زايد: الإمارات الأولى عالمياً في حملة التلقيح ضد «كورونا»

المصدر: دبي ـ البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة وسلامة المجتمع أثمرت تصدُّر الإمارات للدول العربية في حملة التلقيح ضد «كوفيد 19»، وتسجيلها المرتبة الأولى عالمياً خلال الأيام السبعة الماضية.

وقال سموه في تدوين عبر حسابه في «تويتر»، أمس: «بالرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة وسلامة كافة مكونات المجتمع، تصدرت الإمارات الدول العربية في حملة التلقيح ضد كوفيد 19 وجاءت الثانية عالمياً، فيما سجلت الأيام السبعة الماضية المرتبة الأولى عالمياً، أسأل العلي القدير أن يحفظ الجميع».

ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان صورة تظهر إحصائية لترتيب الدول في حملة التطعيم ضد «كوفيد 19»، وتظهر تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الثانية على المستوى العالمي.

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