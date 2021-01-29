محمد الزفين يستعرض خبرته المرورية في مجلس علماء شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استضاف مجلس علماء شرطة دبي في ثاني لقاءات «العلم والقادة»، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والذي تحدث عن أبرز المحطات في تجربته العملية والشخصية، ومسيرته التي تضمنت شغل العديد من المناصب القيادية في شرطة دبي، ضمن المجال المروري، وحول خبراته العملية وشخصيته القيادية وعمله في خدمة الوطن.

وتهدف لقاءات «العلم والقادة» إلى الاستفادة من خبرات القيادات العليا في كل المجالات الشرطية، عبر نقل خبراتهم ومعارفهم إلى موظفي القوة، بما يسهم في تمكين الموظفين بشكل فاعل ومؤثر في أداء مهام عملهم، وكذلك تطوير مسيرة العمل في شرطة دبي وصناعة المستقبل.

وأكد اللواء الزفين أن معرفة العلوم وتعزيز المعرفة من أهم الأمور، التي يجب التركيز عليها لتحقيق النجاح والريادة والتميز.

ووجه في ختام حديثه إلى أعضاء المجلس وحضور اللقاء إلى أهمية اكتساب العلم والحرص على التطور المستمر في مسيرة العمل، بما يسهم في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، معرباً عن استعداده للتعاون الدائم مع المجلس في مختلف الأنشطة والفعاليات والمبادرات المختلفة.

من جهته، أكد الرائد الدكتور راشد الغافري رئيس مجلس علماء شرطة دبي أن مبادرة «العلم والقادة» جاءت لتحفيز الموظفين، وإبراز اهتمام قيادات شرطة دبي للعلم والعلوم من منظورهم القيادي، وإبراز خبراتهم وتجاربهم في الجانب الشرطي والأمني، وتشجيع الموظفين على المضي قدماً إلى الأمام، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال الاستفادة من تجارب القيادات.

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