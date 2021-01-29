شرطة دبي تكرم مترجمي لغة الإشارة

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، مترجمي لغة الإشارة المتميزين على مستوى القوة، بحضور العقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العقيد أحمد مرداس، وسيف جمعة الفلاسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، ونائبه النقيب عبد الله حمد الشامسي، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء ابن فهد، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تكريم المتميزين ضمن منهجية التكريم التي تعمل بها، تحفيزاً لهم وتشجيعاً لغيرهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز مسيرة التميز والتفوق المؤسسي، مشيداً بدور المترجمين الفعّال في ترجمة الدورات والأنشطة والفعاليات وتدريب منتسبي شرطة دبي على لغة الإشارة في المطارات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي 2016/2021، خاصة محور الإدماج، الذي يهدف إلى إسعاد أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، ومساواتهم أسوة بأقرانهم في كافة الحقوق التي كفلتها القوانين والأنظمة والتشريعات المحلية والدولية.

وأوضح اللواء ابن فهد، أن القيادة العامة لشرطة دبي، حرصت على تأهيل عدد من المدربين في دبلوم لغة الإشارة، تفعيلاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي 2020 «مجتمعي... مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، بما يحقق المساواة والعيش الكريم لهم ويعزز المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج.

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