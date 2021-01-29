«تنفيذي أم القيوين» يجتمع مع الجهات الحكومية للتعريف بـ«الإمارات تبتكر 2021»

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، الجهة المسؤولة عن تنظيم فعاليات إمارة أم القيوين، خلال دورة «الإمارات تبتكر 2021»، اجتماعاً افتراضياً مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة والمشاركة في الفعاليات خلال الفترة من 21-27 فبراير المقبل، للوقوف على آخر مستجدات «الإمارات تبتكر 2021».

ويهدف الاجتماع إلى توحيد وتنسيق جهود الجهات كافة ومواءمتها مع إرشادات حكومة الإمارات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار الهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

ثناء

وأثنت كليثم خميس، المدير التنفيذي للابتكار في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، في كلمتها، خلال الاجتماع على جهود الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» في إمارة أم القيوين.

وأشارت خلال الاجتماع إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لحماية أفراد المجتمع، خلال الفعاليات التي تنظم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وتشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوزيع أدوات التعقيم في مختلف المواقع.

وذكرت أن أسبوع الابتكار في أم القيوين سيشهد الإعلان عن العديد من المبادرات الحكومية، إضافة إلى تنظيم المعارض الافتراضية والفعاليات والأنشطة في الجهات الحكومية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

تنسيق

وأكدت أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه المبادرة الوطنية، وتنسيق الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان أفضل تنظيم لفعاليات «الإمارات تبتكر 2021».

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع الإعلامية مع المنسقين الإعلاميين لتناول الرسائل الإعلامية لفعاليات «الإمارات تبتكر 2021» من خلال المواد الصحفية التي سيتم نشرها خلال الفعاليات للمساهمة في توحيد وتنسيق الرسائل لضمان عرض جميع الفعاليات في إمارة أم القيوين بصورة موحدة تسهم في ترسيخ مفهوم وثقافة الابتكار في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز