معلمة إماراتية تبث رسائل إيجابية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نشرت المعلمة الإماراتية فاطمة الظاهري رئيسة قسم اللغة العربية في مدرسة هيلي، صورة للطفلة «ريا بلوس» التي تبلغ من العمر 11عاماً، وهي طفلة فلبينية شاركت في سباق ركض وفازت بـ 3 ميداليات ذهبية لتمكنها من قطع مسافة (400 متر و800 متر و1500متر) التي أصبحت حديث معظم الدول لأنها لم تتمكن من شراء حذاء رياضي بسبب الفقر، وقامت الطفلة بلفّ أرجلها بضمادات طبية حتى لا تتأذى خلال الركض، ورسمت عليها شعار شركة NIKE..!! فوقعت معها NIKE عقداً مدى الحياة. وتفاعل معها العديد من الطلبة، وقالت المعلمة إنها تحرص دائماً على بث رسائل إيجابية وتوعوية وتحفيزية لطلابها لتحثهم على الكفاح.

وتابعت: إن مثل هذه الرسائل تساعد الطلبة على أن يكونوا رواداً للقيم الإنسانية النبيلة في الحياة، وأن يكونوا محبين لصناعة الأمل وبث روح الإيجابية في جميع مجالات حياتهم، وأن ينظروا بمنظار الأمل والتفاؤل إلى نافذة الدنيا، وأن يقدروا أهمية الولاء والانتماء لوطن عظيم يحرص على توفير جودة الحياة لهم في كافة مناحيها.

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