شرطة أبوظبي تحثّ السائقين على إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة «درب السلامة» إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها».

وأكدت شرطة أبوظبي، أهمية نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق للمواكب الرسمية انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية، والتي تعكس صورة حضارية للزائرين.

ولفتت إلى أهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين، ويؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية.

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