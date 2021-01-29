342.000 ورقة وفّرتها «طرق دبي» في 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن نظام التحول الرقمي الذي تنتهجه عبر نظام الخدمات المؤتمتة أسفر عن توفير 341 ألفاً و467 ورقة خلال العام 2020 بواقع 72 ألفاً و102 معاملة منجزة داخلية وخارجية ذات الصلة بالطلبات التشغيلية والإدارية والبروتوكولية وغيرها، وذلك للقطاعات والمؤسسات كافة في الهيئة.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة:«إن ما أنجزته الهيئة خلال عام 2020 من حيث توفير 341 ألفاً و467 ورقة، بواقع الحفاظ على 190 شجرة، وإن هذا الترشيد الورقي الذي جاء عبر إنجاز 72 ألفاً و102 معاملة إجرائية على المستوى الداخلي، يؤكد مواكبتها لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، الرامية إلى تحويل دبي إلى حكومة رقمية بالكامل خلال العام الجاري، وهذا الإنجاز يأتي ضمن خطة متسارعة الخطى لتحقيق أهداف حكومة دبي الرشيدة».

تميز

وأضاف:«إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمكنت من أتمتة 175 خدمة بتحويلها من ورقية إلى إلكترونية، فضلاً عن استحداث تطبيق ذكي داخلي ضمن نظام الخدمات المؤتمتة والذي يعتبر من أهم الأنظمة والتطبيقات المستخدمة من قبل جميع موظفي هيئة الطرق والمواصلات من حيث تلبية احتياجاتهم الخدمية وتسهيل أدائهم الوظيفي وضبط سير عملية الحضور والانصراف تزامناً مع متطلبات فيروس كورونا وإجراءاته الاحترازية خلال فترة التعقيم الوطني، إلى جانب استخدام هذه الخاصية في استبيانات سعادة الموظفين والمتعاملين، لضمان استمرارية العمل دون معوقات، الأمر الذي أسهم في تقليل عدد الأوراق المستخدمة يومياً».

بنية تقنية

وفي سياق متصل، أوضح المظرب أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي استطاعت في السنوات الأخيرة تأسيس بنية تحتية تقنية عالية المستوى ووفق معايير عالمية، ساهمت بفعالية في تحقيق استراتيجيتها سواء من حيث إنجاز خدمات المتعاملين عبر التطبيقات الذكية وموقع الهيئة للحد من مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين، أو إجراءات التعامل مع الموردين والشركاء، أو طلبات الموظفين والإجراءات الإدارية الداخلية عبر نظام الخدمات المؤتمتة، مؤكداً أن هذه الإجراءات وفرت الوقت والجهد.

توجهات

وأكد أن الهيئة تسعى دائماً إلى الاستجابة لتوجهات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة، بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، فضلاً عن تحقيق إسعاد الموظفين والمتعاملين الذين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عملها، وتجسيد الغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

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