«مدني أم القيوين» ينفذ تمرين «غاز»

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

نفذت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين التمرين الاستراتيجي «غاز» بالتعاون مع ‏مصنع «إن جي سي إنيرجي» بمنطقة المقطع في الإمارة.

وبدأ السيناريو بوجود تسرب غاز في أحد مرافق المصنع وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ التابعة للدفاع المدني وسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقة قامت فرق الإنقاذ بإخلاء 25 شخصاً من العاملين، كما نفذت إدارة المصنع خطة الطوارئ لديها.

وبعد الانتهاء من التمرين ألقى العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، كلمة للمشاركين في التمرين شكر فيها جهود رجال الدفاع المدني في التعامل مع مثل هذه الحوادث المتطورة والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال الإطفاء من أجل الحفاظ على سلامة الناس.

سيناريوهات

وأضاف العقيد بن حمضه، «إن هذه السيناريوهات تحاكي الواقع الذي يعيشه رجل الدفاع المدني والتي تصب في تطوير مهارات رجال الدفاع المدني ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، وتأمين بيئة آمنة مستقرة لمجتمع آمن».

وشارك في التمرين، مركز التنسيق والاستجابة الوطني بأم القيوين، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة مركز الحمرية، وإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة مركز الجزيرة الحمراء، والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إدارة المرور والدوريات وقسم التحقيق ومسرح الجريمة وجناح الجو، وبلدية أم القيوين، ومواصلات الإمارات بأم القيوين، والإسعاف الوطني، والهلال الأحمر الإماراتي، وساند، ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين.

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