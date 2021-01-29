443 مخالفة عدم ارتداء كمامة حررتها شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

حررت شرطة دبي 443 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وسجلت 1,569 تنبيهاً، كما توجه بعدم التجمع في 17 موقعاً مخالفاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك خلال جولاتها التفتيشية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19» في 5 من المراكز التجارية في الإمارة خلال شهر يناير، وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «تويتر».

كما ذكر الموقع أن بلدية دبي أغلقت 84 منشأة تجارية وخالفت 157 منشأة أخرى وسجلت 661 تنبيهاً خلال شهر يناير 2021.

وأضاف أن اقتصادية دبي أغلقت 9 منشآت تجارية وخالفت 166 منشأة أخرى وسجلت 24 تنبيهاً خلال شهر يناير.. وذلك في إطار جولاتها التفتيشية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19»، فيما أغلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي 23 منشأة سياحية وخالفت 238 منشأة أخرى خلال شهر يناير 2021، وذلك في إطار الجولات التفتيشية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز