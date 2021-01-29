«صحة دبي» توعّي بأهمية لقاح «كورونا» في تعزيز المناعة

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، ندوة افتراضية، استهدفت مختلف فئات المجتمع، للتعريف بأهمية أخذ اللقاح المضاد لـ «كوفيد 19»، وخاصة للفئات ذات الأولوية، التي حددتها الهيئة ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا».

وأكدت الدكتورة منى شعيب اختصاصية طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، أهمية الندوة التوعوية.

وأشارت شعيب إلى أن الندوة استهدفت مختلف فئات المجتمع، للتعريف بأهمية اللقاحات، ودورها الفاعل في تعزيز مناعة الجسم، لتفادي المضاعفات المحتملة للمرض، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن اللقاحات تعد حالياً من أفضل الحلول الآمنة والفعالة للسيطرة على جائحة «كوفيد 19»، ومنع انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع.

وذكرت أن الندوة تطرقت إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمأمونية اللقاحات، وآلية عملها، ورحلة المتعامل لأخذ اللقاح، وكيفية الحصول على موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي، على الهواتف الذكية «DHA»، ومركز الاتصال على الرقم المجاني الموحد 800342، موضحة أن الندوة استعرضت المعلومات المهمة التي يجب إبلاغ الطبيب بها قبل أخذ اللقاح، وطريقة أخذه، وعدد جرعاته، والأعراض الجانبية للتطعيم، وكيفية التصرف عند ظهور الأعراض، إضافة إلى تقديم بعض النصائح والإرشادات العامة بعد أخذ اللقاح.

أعراض جانبية

وأشارت إلى الأعراض الجانبية التي قد تظهر بعد أخذ اللقاح، والتي تكون عادة خفيفة جداً، تختفي بعد يوم إلى خمسة أيام، ومنها الألم أو تورم أو احمرار في موضع الحقن، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والشعور بالتعب والصداع والرعشة والقيء والإسهال وآلام في المفاصل وآلام في العضلات، مؤكدة أهمية تناول خافض الحرارة عند الشعور بالأعراض الجانبية الخفيفة والمعتدلة، واستخدام كمادات باردة لتخفيف الألم عند موضع الحقن، مشيرة إلى أنه عند الشعور بأعراض شديدة، أو استمرار الأعراض الخفيفة والمعتدلة لمدة أطول، بالرغم من استخدام خافض الحرارة، فيجب حجز موعد مع طبيب، عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي «DHA».

وأكدت الندوة الافتراضية، على أهمية حصول أكبر عدد ممكن المجتمع على اللقاح، لتحقيق المناعة الكافية والمطلوبة لمنع انتشار الفيروس، مشيرة إلى الفئات التي أعطتها الجهات الصحية الأولوية لأخذ اللقاح، ومنها كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين «60 سنة فما فوق»، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، وخط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، والعاملين في المهن الحيوية الأخرى.

واستعرضت الدكتورة منى شعيب، رحلة المتعامل لأخذ اللقاح، بدءاً من التسجيل وتلقي رسالة نصية بالموعد، وزيارة المركز المعتمد لتقديم خدمة اللقاح، وفحص العلامات الحيوية، وأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، ثم الانتظار لمدة 20 دقيقة، وتلقي رسالة نصية قصيرة بعد ذلك، تتضمن شهادة التطعيم وموعد الجرعة الثانية، وذلك بعد 15 دقيقة من انتهاء رحلة أخذ اللقاح، مؤكدة على أهمية الالتزام بموعد الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من أخذ الجرعة الأولى، حتى يكون اللقاح فعالاً.

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