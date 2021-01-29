104200 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 104,200 جرعة من لقاحات «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 2,868,645 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 168,781 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 3,966 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 293,052 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 819 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,294 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 267,024 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز