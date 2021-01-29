«إعمار» تطعِّم 5 آلاف شخص من موظفيها وعائلاتهم خلال 5 أيام

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة «إعمار»، المطور الرئيسي لبرج خليفة، تطعيم ما يزيد على 5000 شخص من موظفيها وأفراد عائلاتهم وموظفي الشركات التابعة لها على مدار خمسة أيام.

ويأتي ذلك استجابةً للنداء الذي أطلقته الهيئات الصحية في الدولة لتشجيع المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح ضد «كوفيد 19».

ودعماً لبرنامج التطعيم الذي يتم تنفيذه على امتداد أنحاء الإمارات، عرضت «إعمار» رسائل تشجيعية على برج خليفة - أطول مبنى في العالم - لحث الناس على حماية أنفسهم وعائلاتهم.

وفي إطار تعليقه على حملة التطعيم، قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «تتمثّل أولوية «إعمار» في الحفاظ على صحة ورفاه موظفيها وعائلاتهم، وقد سررنا جداً لمشاركة ما يزيد على 5000 شخص منهم في حملة التطعيم التي نظمتها الشركة. وندعو جميع سكان الإمارات للحصول على اللقاح وحماية أرواحهم وعائلاتهم ضد الفيروس.

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