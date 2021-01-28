محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.. العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر بشأن التطورات الاقليمية والدولية، ومستجدات جائحة فيروس "كوفيد-19" في البلدين والعالم إضافة إلى التعاون الفاعل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في التصدي لهذا الفيروس وتبادل الخبرات في هذا الخصوص.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال الهاتفي - دولة ناريندرا مودي، بـ " يوم الجمهورية" الذي وافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، معبراً عن تمنياته للهند وشعبها الصديق دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

وأكد سموه عمق العلاقات الإماراتية - الهندية في مختلف المجالات، وحرص دولة الإمارات على تنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا والطاقة وغيرها.

من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته "بيوم الجمهورية".. مشيراً إلى اهتمام الهند الكبير بتطوير علاقاتها مع الإمارات واستثمار الفرص المتاحة في مسار هذه العلاقات في مختلف المجالات.

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