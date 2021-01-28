«ضاحية الخالدية» يدعو كبار المواطنين للتواصل مع الخدمات الاجتماعية لتلقي التطعيم المنزلي

المصدر: الشارقة – البيان

بادر خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالتواصل مع دائرة الخدمات الاجتماعية، بشأن تعزيز الجهود المشتركة، لتشجيع كبار المواطنين وأسرهم على تلقي لقاح «كوفيد 19» من منازلهم، داعياً أهالي الضاحية إلى سرعة التواصل عبر الرقم المجاني للدائرة، وطلب خدمة التطعيم ليتم تحديد موعد تقديم اللقاح سواء لكبار المواطنين أو لذويهم من المقيمين معهم في المسكن، مشيراً إلى أن مجلس ضاحية الخالدية لن يتوانى على تقديم مختلف أوجه الرعاية للمواطنين ودعم كل السبل الرامية إلى إيصال الخدمات إليهم.

وبحث المري خلال تواصله مع عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أوجه تعزيز مبادرة الدائرة، لتقديم التطعيم المنزلي ضد «كوفيد 19» والموجه لكبار السن والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى إمارة الشارقة.

وأكد المري مواصلة دور مجلس ضاحية الخالدية في دعم مبادرة الدائرة من خلال تشجيع كبار السن على التواصل مع دائرة الخدمات الاجتماعية عبر الرقم المجاني 800700، بشأن طلب تلقي اللقاح من المنزل علاوة على تلقي أسرة كبير السن اللقاح في الزيارة المنزلية نفسها.

وأكد المري عزم مجلس ضاحية الخالدية لتعزيز دوره المجتمعي مع كل الأهالي لضمان التنسيق مع الدائرة، وكل الجهات المختصة لوصول مختلف الخدمات إليه وفي منازلهم لا سيما لقاح «كوفيد 19»، مشيداً بحرص الدائرة على تطعيم الآباء والأمهات من كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين؛ والموجودين معهم من ذويهم والفئات المساندة لهم، وإيصال التطعيم إليهم في منازلهم من خلال التواصل على الرقم المجاني، والذي يأتي في إطار الحرص المشترك والانسجام مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات لهذه الفئات لتخفيف العبء عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتيسير تلقي التطعيم لهم ولذويهم في منازلهم.

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