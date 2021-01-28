7400 مستفيد بتطعيم لقاح كورونا بمركز جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

استقبل مركز التطعيم الخاص بلقاح " كوفيد 19 " في مقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية 7400 شخصا خلال عشرة أيام منذ افتتاح المركز بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن الحملة الوطنية للقاحات كورونا بهدف تحصين أفراد المجتمع ومحاصرة الوباء وتوسيع رقعة التطعيم في كافة مناطق الإمارة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية وسط إقبال كبير من المجتمع لاسيما السيدات.

وتستقبل الجمعية من الفئات كبار السن والعائلات وأصحاب الأمراض المزمنة من المواطنين ويبدأ العمل الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء.

تضافر الجهود

وقالت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافة لـ "البيان" جاء افتتاح مركز جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية في إطار تضافر الجهود لإنجاح حملة التطعيم في الدولة، لافتة لأهمية مشاركة جمعيات النفع العام في مواجهة وباء كورونا المستجد وحث أفراد المجتمع على أهمية المشاركة الفاعلة في أخذ لقاح كوفيد 19، وضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد ضد كل ما يهدد سلامة وصحة المجتمع، مؤكدة أن دور الجمعية مبني على العمل المجتمعي من بناء الفكر الإنساني ونشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.

وذكرت أن الجمعية كانت من أوائل الذين بادروا بدعم المؤسسات الصحية متمثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنطقة عجمان الطبية بهدف إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم وزيادة رقعة التطعيمات في الإمارة.

وأوضحت أنه تم تعقيم شامل لمقر الجمعية وتجهيز قاعتين واحدة للرجال وأخرى للنساء لتسهيل مهمة منطقة عجمان الطبية والهلال الأحمر من أداء عملهم بأسلوب سلسل أثناء إعطاء لقاح كورونا لأفراد المجتمع مع توفير جميع مستلزمات الطاقم الطبي وفريق التمريض.

وأشارت إلى أن الجمعية استقبلت منذ افتتاح المركز منذ يوم الثامن عشر من الشهر الحالي 7400 شخصا تم تطعيمهم بلقاح كوفيد19 وغالبيتهم من السيدات، مؤكدة تفاعل الجميع والإقبال المتزايد منذ بداية الحملة، موضحة أن المركز يستقبل حوالي 700 شخصا يوميا، كما يعمل في المركز عدد من المتطوعين من الهلال الأحمر إلى جانب الفرق الطبية من منطقة عجمان الطبية.

وأكدت المطروشي على اهتمام وحرص جمعية عجمان للتنمية المجتمعية في تعزيز الصحة العامة والمساهمة في نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع منذ بداية جائحة كورونا من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية عن بعد وحث أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبقاء في البيت.

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