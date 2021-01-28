5 نصائح لضبط مخصصات مشتريات البقالة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أكد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، لـ"البيان" على أهمية ضبط عمليات الشراء التي تنفذها الأسر لمخصصات مشتريات البقالة للأسر، وتخصيص ميزانيات محدودة، ونصح بتجنب التسوق اليومي مع الوضع الحالي للجائحة وحفاظاً على الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وتجنب الأماكن العامة قدر المستطاع، وخاصة أن التسوق اليومي يجبر المتسوق على شراء سلع ومنتجات ليس بحاجه لها ويعمل على زيادة الهدر المالي والسلعي.

وحدد البستكي 5 نصائح لضبط عملية الشراء لتبقى ضمن الموازنات المخصصة للمصروف الشهري لمخصصات البقالة، وذلك لرفع معدلات الوفر المالي للأسر، لأن أغلب الأسر تنفق مبالغ كبيرة على مشترياتها من البقالة، وتجعل ميزانية المشتريات مفتوحة ما يؤثر على خطتها المستقبلية.

وتكمن النصيحة الأولى في أن يتذكر المتسوق دائماً بأنه سيشتري ما لا حاجة له به في حال تسوقه بمعدة فارغة، والنصيحة الثانية هى البدء في التخطيط السليم للموازنة الخاصة بمشتريات البقالة بإعداد قائمة المشتريات المسبقة، والتي يجب أن تكون مرتبة حسب المنفذ الذي تقوم بشراء احتياجاتك منه، فالتسلسل السليم يجنب المستهلك الذهاب والإياب في المنفذ، مفيدا بأن ترتيب الاحتياجات يتم حسب الفئات: مواد غذائية والتي تضم مشتريات طازجة، ورقيات، ولحوم، منتجات الألبان، ومواد غير غذائية ومنها مواد تنظيف، حاويات/علب تخزين، محارم وغيرها.

والنصيحة الثالثة تتمثل في التخطيط الأسبوعي المسبق لما سيتم إعداده من طعام وإذا كان هناك مناسبات وولائم، فمعرفة ذلك يساعد كثيراً في تحديد الاحتياجات ويقلل الهدر في الطعام، والنصيحة الرابعة وهى تجنب التسوق إن كنت في حالة مزاجية سيئة أو مرهق، حيث أن الفكر المشغول، والجسد المرهق، سيؤديان لمحاولة سرعة الانتهاء من عملية التسوق، وبالتالي شراء ما لا يلزم، أو عدم التركيز والمقارنة السليمة بين الخيارات المتاحة، وفي حال كان المتسوق مضطراً للتسوق في يوم متعب ومرهق، فتوجه بشكل إلزامي لمنفذ بيع تعرفه جيداً، حيث أن ذلك سيوفر عليك عناء البحث عن المنتجات، وبالتالي سرعة التسوق وتوفير الجهد.

وحث البستكي المتسوقين، بالاشتراك في برامج الولاء الخاص بكل منفذ بيع حتى يستفيد من النقاط ويستبدلها بمبلغ يمكن أن يستفاد منه لاحقاً، كما أنها توفر في الغالب خصومات على المنتجات لعملائهم الأعضاء مما يضاعف التوفير ويسهم في توفر فائض في مخصصات المشتريات الشهرية.

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