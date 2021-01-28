شرطة دبي ومكتب «إكسبو» يشكران محمد بن زايد لتنسيب مجندي الخدمة الوطنية في الحدث

المصدر: دبي - البيان

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب «إكسبو دبي 2020» بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوجيهات سموه بتنسيب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية - الدفعة 15 - للمشاركة في تنظيم فعاليات إكسبو 2020 دبي وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي.

تثمين

كما ثمنت القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب «إكسبو دبي 2020» الدعم اللامحدود للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لكافة الجهود الشرطية والتنظيمية والإدارية لفعاليات إكسبو 2020 دبي، من أجل إخراج الحدث العالمي بما يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم أفضل وأضخم الفعاليات الدولية.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو دبي 2020»: عميق الشكر والتقدير والعرفان من أسرة إكسبو 2020 لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وجه بتنسيب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في إكسبو 2020، والدعم الكبير المُقدم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، من أجل إخراج الحدث بما يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات الريادية.

فخر

وأضافت: «نشعر بالفخر والاعتزاز لمشاركة نخبة من أبناء الوطن من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في فعاليات إكسبو 2020 دبي ليكونوا واجهة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام العالم، هذه المشاركة ستكون إضافة نوعية حيث سيؤدي المجندون مجموعة من المهام المختلفة التي تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم وتضيف إلى رصيدهم المعرفي».

إضافة

ومن جانبه، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتنسيب مُجندي الخدمة الوطنية للمشاركة في تنظيم إكسبو 2020 دبي، ستكون إضافة نوعية لجهود الدولة في إخراج الحدث العالمي على أفضل صورة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات على المستوى العالمي وتوفير تجربة استثنائية للزوار في أرض الحدث.

دعم

وأكد معاليه أن الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، عزز من جهود القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب إكسبو دبي 2020 وكافة شركائهما الاستراتيجيين في الاستعداد للحدث العالمي على أكمل وجه، بما يسهم في تقديم كافة الخدمات إلى المشاركين في المعرض بحرفية عالية وبأداء متميز من أجل إسعادهم.

وأضاف معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص كل الحرص على تسخير كافة الإمكانيات والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يعتبر ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات.

وأكد معاليه جاهزية شرطة دبي العالية للحدث العالمي من خلال إعداد خطة عمل شاملة للقطاعات الأمنية لتأمين فعاليات إكسبو مكونة من 3 قطاعات رئيسية «قطاع العمليات، وقطاع الدعم والإسناد وقطاع البحث الجنائي»، مشيراً إلى أن القطاعات تعمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية من أجل إنجاح الحدث العالمي الضخم والمهم.

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