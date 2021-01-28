مسؤولون: حملة «أجمل شتاء» أبرزت جمال الإمارات وما تمتلكه من مقومات

المصدر: متابعة – قسم الاقتصاد

أكد مسؤولو ومديرو دوائر وهيئات السياحة بالدولة على أن حملة «أجمل شتاء في العالم» التي انطلقت وسط تحديات كبيرة فرضتها الجائحة ساهمت في تقديم نموذج ناجح من العمل المشترك وساهمت في تنشيط السياحة الداخلية من خلال استقطاب آلاف السياح الداخليين إلى إمارات الدولة، كما عززت روح التعاون بين الجهات الحكومية لإبراز جمال الإمارات وما تمتلكه من مقومات.

العمل المشترك

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «لقد جسّدت حملة «أجمل شتاء في العالم»، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيمانه بأهمية العمل كفريق واحد وتضافر الجهود من أجل إبراز جمال دولتنا الحبيبة وما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة وكذلك ما تقدمه من تجارب مميزة». وأضاف: «ساهمت الحملة التي انطلقت وسط تحديات كبيرة فرضتها «كوفيد 19»، في تقديم نموذج ناجح من العمل المشترك، وإتاحة المجال أمام العائلات من المواطنين والمقيمين لقضاء أوقات ممتعة في ربوع الدولة ».

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم، نختتم اليوم إحدى أكثر الحملات نجاحاً، وهي حملة أجمل شتاء والتي أثبتت من خلالها الإمارات قدرتها على التكيف مع مختلف الظروف والتحديات، لا سيما عبر توحيد الرؤية والعمل كفريق واحد، واللذين أثمرا تصوراً جديداً ومختلفاً للهوية السياحية للدولة، ساهم في تعزيز السياحة الداخلية مع المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالدرجة الأولى.

تجربة متميزة

وأكد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان النجاح الكبير الذي حققته حملة «أجمل شتاء في العالم» والتي بادر بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله. وأضاف أن هذه الحملة التي تم اختتامها مؤخراً ساهمت إلى حد بعيد في تعزيز قطاع السياحة في الدولة، وتنشيط السياحة الداخلية من خلال استقطاب آلاف السياح الداخليين إلى إمارات الدولة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية بإمارة عجمان التي توفر تجربة سياحية متميزة للزوار وتتمتع بخبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية.

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: حققت الحملة نجاحاً باهراً وتفاعلاً كبيراً من كافة أفراد المجتمع على مستوى الدولة، كما عززت روح التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في القطاع لدعم وتعزيز صدى الحملة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات الداعمة التي ساهمت في إبراز الهوية السياحية الموحدة للإمارات السبع.

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