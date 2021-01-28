بموازنة تقدر بـ300 مليون درهم
سلطان القاسمي يوجه الموارد البشرية في الشارقة بتوظيف 1000 مواطن
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الموارد البشرية في الإمارة إلى البدء بتوظيف 1000 من مواطني ومواطنات الإمارة في عام 2021، في مدن ومناطق الشارقة كافة، والمنطقة الوسطى 4 مناطق والمنطقة الشرقية 3 مناطق والحمرية، وبموازنة تقدر بـ300 مليون درهم.
وظائف
ويحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الوظائف للباحثين عن عمل من مواطني الإمارة بالقطاعات الحكومية في الشارقة، كما يهتم سموه بأبناء الإمارة الباحثين عن عمل أو أولئك الذين يعملون ويطمحون إلى تعديل أوضاعهم، فيوجه سموه بضرورة توفير الوظائف والفرص المناسبة للمواطنين.
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