سلطان القاسمي يوجه الموارد البشرية في الشارقة بتوظيف 1000 مواطن

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الموارد البشرية في الإمارة إلى البدء بتوظيف 1000 من مواطني ومواطنات الإمارة في عام 2021، في مدن ومناطق الشارقة كافة، والمنطقة الوسطى 4 مناطق والمنطقة الشرقية 3 مناطق والحمرية، وبموازنة تقدر بـ300 مليون درهم.

وظائف

ويحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الوظائف للباحثين عن عمل من مواطني الإمارة بالقطاعات الحكومية في الشارقة، كما يهتم سموه بأبناء الإمارة الباحثين عن عمل أو أولئك الذين يعملون ويطمحون إلى تعديل أوضاعهم، فيوجه سموه بضرورة توفير الوظائف والفرص المناسبة للمواطنين.

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