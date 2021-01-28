181404 بلاغات تعاملت معها «إسعاف دبي» 2020

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بلغ عدد البلاغات التي تعاملت معها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال العام الماضي 181404 بلاغات، فيما بلغ عدد المرضى 196381 مريضاً بزيادة تقدر بنحو 15% عن العام الماضي.

وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة: إن شهر أبريل سجل أعلى البلاغات، إذ وصلت إلى 21872 بلاغاً، فيما كان يوم الخميس أكثر أيام الأسبوع تسجيلاً للبلاغات، وتصدرت الحالات البسيطة أعلى نسب الإصابات بمعدل 123793 حالة، فيما كانت أكثر المناطق تسجيلاً للبلاغات وأكثر المناطق بر دبي بواقع 73342، وبلغت نسبة الإناث إلى الذكور 33% و67% على التوالي.

وتفصيلاً، قال خليفة بن دراي: إن توزيع البلاغات على المناطق جاء على النحو التالي: الفعاليات 4257، والمطارات 11229، والإسعاف الجوي 289، وبر دبي 73342، وديرة 72263، والكوارث 96، والمناسبات 60، وجافزا 3269، وجبل علي 175، ومارين 113، ونفل المرضى 16311.

وأشار إلى أن توزيع البلاغات حسب الأشهر كان: يناير 18065، وفبراير 15924، ومارس 18948، وأبريل 21872، ومايو 15931، ويونيو 12752، ويوليو 12210، وأغسطس 12497، وسبتمبر 12733، وأكتوبر 13132، ونوفمبر 13199، وديسمبر 14123.

ازدحام

وأضاف: أن أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً بالبلاغات كان الخميس بواقع 29325، يليه الأحد بواقع 28680، والاثنين 27848، والثلاثاء 27849، والأربعاء 28719، والجمعة 26401، والسبت 27559.

وبيّن أن نوع البلاغات توزع على النحو التالي: البليغة 8002، والمتوسطة 37090، والبسيطة 123793، وفيما يتعلق بتصنيف الحالات فكان على النحو التالي: قلب 9799، وطبية 90442، وأمراض النساء والولادة 2331، والإصابات 51285، والحالات العامة 1976، والجهاز التنفسي 13401، واحتلت النساء نسبة 33% من إجمالي البلاغات، فيما جاء الرجال بنسبة 67%.

وحسب المواقع التي تكثر فيها البلاغات فقد كانت على النحو التالي: منازل 74391، والشوارع 37276، والمستشفيات 18044، والمطارات 11834، وأماكن العمل 8658، وأخرى 11331.

أما بالنسبة للفئات العمرية فكانت على النحو التالي: أقل من سنة 1445 وبين 1-6 سنوات 4325، ومن 7-15 بلغت 4081، ومن عمر 16 - 25 كانت 25030، ومن عمر 26 إلى 40 سنة كانت 72011، ومن عمر 41 إلى 60 سنة 40375، وفوق 60 سنة 24003.

وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة إلى أن العدد الحالي لسيارات الإسعاف في المؤسسة وصل نهاية 2020 إلى 269 سيارة، فيما وصل عدد الخدمات التخصصية التي تقدمها المؤسسة إلى أكثر من 24 خدمة. ولفت إلى أن هناك خطة لزيادة المحطات خصوصاً على الطرق السريعة والمناطق البعيدة خلال العامين الجاري والقادم.

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