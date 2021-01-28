محمد بن راشد: حملة «أجمل شتاء» أظهرت جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد

المصدر: دبي - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اختتام فعاليات حملة «أجمل شتاء في العالم»، الشكر لفرق العمل في مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية، التي ساهمت في نجاح أول حملة تسويقية موحدة للسياحة على مستوى الدولة، مشيراً سموه إلى أن الحملة أظهرت جمال الإمارات، وجمال العمل كفريق واحد. وأكد سموه أن الحملة ستنطلق مجدداً في الشتاء القادم، في 15 ديسمبر، بشكل أجمل وأشمل وأفضل، بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة.

وغرد سموه على موقع التواصل «تويتر» أمس، بمناسبة اختتام فعاليات حملة أجمل شتاء في العالم وقال سموه: اختتمت حكومة الإمارات اليوم (أمس) حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي، وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد، و2000 تغطية إعلامية، و215 مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الإمارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة.. ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد.

وأضاف سموه: الشتاء القادم سيتم إطلاق الحملة في 15 - 12 - 2021 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة بإذن الله.. وشكري الشخصي لفريق العمل بوزارة الاقتصاد ودوائر السياحة المحلية والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لهذه الحملة الإماراتية المميزة.وعكست الأرقام القياسية التي حققتها «حملة أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، كأول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الدولة، نجاحاً بمختلف المقاييس ونتيجة مميزة لجهود وتعاون كافة الهيئات السياحية فيها بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

هذا ما أكده معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بأن العمل الجماعي الاتحادي المحلي بروح الفريق الواحد يحقق أفضل النتائج. وأضاف معاليه بأن عدد المشاهدات لمحتوى الحملة قد وصل إلى ما يقارب 500 مليون مشاهدة من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، منها 215 مليوناً للأنستغرام فقط، واستقطابها أكثر من 950 ألف سائح داخلي، بعد أن سلطت الضوء طوال 45 يوماً على أجمل المعالم السياحية والترفيهية والثقافية في إمارات الدولة السبع، وأبرزت الهوية السياحية الموحدة للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق الحملة الشهر الماضي تزامناً مع اعتماد استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة في القطاع السياحي، كإطار عام موحد للخطط والبرامج والمبادرات الحكومية الهادفة لتعزيز السياحة الداخلية، ومن ضمنها حملة «أجمل شتاء في العالم». وأشاد معاليه بالدور الداعم لوسائل الإعلام التي احتفت بحملة أجمل شتاء في العالم لتحقق أكثر من 2000 تغطية إعلامية محلية وإقليمية وعالمية عن الحملة وصلت إلى 20 مليون شخص.

ونوّه القرقاوي بالتفاعل المجتمعي الكبير من قبل مواطني الدولة والمقيمين فيها مع الحملة ومشاركة مكثفة للمؤسسات وقطاعات الأعمال فيها، لافتاً إلى أن الحملة أبرزت مواهب واعدة في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وأظهرت معالم الإمارات السياحية بعيون أهلها وسكانها.

وأكد معاليه على أن حملة أجمل شتاء في العالم أظهرت معالم الإمارات ووجهاتها المتنوّعة بصورة جديدة متميزة، وعرّفت المشاهد في المنطقة والعالم على كنوزها السياحية والطبيعية.

500 مليون مشاهدة

كما قارب عدد مشاهدات الفيديوهات العالمية التي رافقت الحملة وساهمت في تعزيز الهوية السياحية الموحدة للدولة 500 مليون مشاهدة، ولاقت ترحيباً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور العالمي. وشهدت الحملة إطلاق معالم سياحية متميزة في مختلف أنحاء الدولة مثل المدرج الروماني في خورفكان ومزرعة الرميلة في الفجيرة وافتتاح متحف عجمان بشكله الجديد.

بدوره، أكَّد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لرؤساء تحرير وقيادات وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية بدبي بمناسبة اختتام الحملة، أن حملة أجمل شتاء في العالم ترمز إلى دولة الإمارات بقيمها وانفتاحها على العالم وترحيبها بالجميع.

ولفت معاليه إلى أن الحملة هي خطوة أولى على طريق مضاعفة أعداد السياح الداخليين خلال السنوات العشر المقبلة تنفيذاً لأهداف استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وأعلن معاليه عن إطلاق تطبيق «سياحة الإمارات» The Emirates Tourism عبر الهواتف الذكية، وذلك تتويجاً لحملة أجمل شتاء في العالم كأول حملة تسويقية موحدة للسياحة على مستوى الدولة، والذي يوفر عروضاً حصرية تقدمها الفنادق ومرافق الضيافة والمطاعم والوجهات السياحية والمراكز الترفيهية على مستوى الدولة.

زيادة مهمة

وقال معاليه إن الحملة شهدت إنجازات عديدة خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث وصل عدد السياح الداخليين إلى ما يقارب 950 ألف سائح داخلي وبنسبة زيادة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية وصلت إلى 17 % مقارنة بالفترات السابقة. ولفت معاليه إلى ارتفاع متوسط أسعار الغرف الفندقية خلال فترة الحملة، حيث تشير الأرقام إلى وصول معدلها إلى 450 درهماً على مستوى الدولة أثناء الحملة. كما بيّن معاليه أن المنشآت الفندقية شهدت ارتفاعاً في معدلات الإشغال خلال فترة الحملة على مستوى الدولة، ووصل إجمالي دخل المنشآت الفندقية وقطاعات الضيافة خلالها إلى أكثر من مليار درهم.

حركة سياحية

وأشار معاليه إلى دور الحملة في إطلاق حركة سياحية داخلية نشطة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في إمارات الدولة السبع، لافتاً إلى إطلاق فعاليات سياحية وترفيهية مميزة على مستوى الدولة خلال فترة الحملة، بما في ذلك المدرج الروماني في خورفكان، وافتتاح متحف عجمان بحلّة جديدة.

ودعماً للحملة، نفذ المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وأكاديمية الإعلام الجديد بدبي بالتعاون مع «بيوتيفول دستينيشنز» العالمية حملة متكاملة لإعداد محتوى رقمي عالمي المستوى يعرّف الجمهور بأبرز المعالم السياحية في الدولة، ويسلط الضوء على أجمل التضاريس الطبيعية والوجهات الترفيهية والسياحية والثقافية في إمارات الدولة السبع بالتزامن مع حملة «أجمل شتاء في العالم». وأنجز المقدم العالمي ستيف هارفي 6 حلقات مصوّرة عن أجمل معالم الإمارات السياحية شاهدها الملايين من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

وخلال الفترة من 9 حتى 25 يناير 2021، تم عرض أكثر من 75 فيديو على المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي لـ«بيوتيفول دستينيشنز» ممثلة في أنستغرام وفيسبوك ويوتيوب، حيث يتضمن المحتوى فيديوهات يومية قصيرة وأخرى أسبوعية مدتها حوالي دقيقة واحدة، وتقدم أجمل معالم الإمارات، إضافة إلى فيديو شامل مدته دقيقتان ونصف الدقيقة يغطي المحاور الخمسة، يعرض بنهاية الحملة.

وحققت الفيديوهات حوالي 93 مليون مشاهدة، حيث أبرزت وجهات الإمارات السبع ضمن خمسة محاور أساسية هي المغامرات والأنشطة الترفيهية والرياضية في الهواء الطلق، والنشاطات المائية، والثقافية، والمطبخ الإماراتي، حيث تم إنتاج محتوى مبتكر لمختلف المنصات الرقمية لإبراز أهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات وتسليط الضوء على تاريخها وتراثها وطبيعتها وتضاريسها المتنوعة. ووظفت الحملة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في إنتاج المحتوى الرقمي المبتكر بطرق إبداعية متطورة، مثل التصوير بالطائرات المسيّرة فائقة السرعة ودمج تقنيات الإنتاج الرقمي واستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، لإنجاز محتوى شيّق يقدم المعالم السياحية للدولة.

وأطلقت وزارة الاقتصاد تطبيق «سياحة الإمارات» عبر الهواتف الذكية، تتويجاً لحملة أجمل شتاء في العالم كأول حملة تسويقية موحدة للسياحة على مستوى الدولة. ويتيح تطبيق «سياحة الإمارات» في المرحلة الأولية عروضاً حصرية وحسومات غير مسبوقة تتضمن حوالي 78 من الفنادق ومرافق الضيافة؛ و50 مطعماً؛ و147 وجهةً سياحية ومركزاً ترفيهياً على مستوى الدولة. ويبلغ عدد العروض التي يتضمنها هذا التطبيق 275 عرضاً. كما يقدم التطبيق معلومات متميزة عن أبرز الوجهات السياحية والمعالم الترفيهية التي تزخر بها الإمارات، بما تضم من أكثر من 600 مقصد سياحي في أنحاء الدولة وعلى امتداد إماراتها السبع.

وبمناسبة الحملة، أطلق الفنان ماجد المهندس عملاً فنياً خاصاً بالحملة بعنوان «حلوة الإمارات» بالتعاون من فريق عمل متنوع من المواهب الخليجية والعربية على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع والأداء الموسيقي وهندسة الصوت، دعا الجمهور في الدولة لزيارة المعالم السياحية والثقافية والتراثية والترفيهية في الإمارات كافة.

أهداف

وهدفت حملة «أجمل شتاء في العالم» إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية في شتى أنحاء دولة الإمارات، والتعريف بمختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية فيها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة السياحة الشتائية للاستمتاع بمظاهر الطبيعة والتضاريس المتنوعة من الشواطئ والجبال والصحاري والواحات والمحميات، مع التركيز على الأنشطة والفعاليات والرياضات التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق، فضلاً عن دورها في تعزيز الترابط العائلي، وتوسيع التواصل بين مختلف الجنسيات والثقافات والاهتمامات والتعرف على أماكن ووجهات سياحية جديدة. وأسهمت حملة «أجمل شتاء في العالم» في ترسيخ الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات وتقديمها بصورة تفاعلية غير مسبوقة، حيث قدمت أجمل معالم الدولة، وعرضت أبهى وجهاتها السياحية، وسلطت الضوء على تاريخها وتراثها وطبيعتها وتضاريسها المتنوعة.

وترافقت حملة «أجمل شتاء في العالم» مع عدة فعاليات مثل إطلاق أغنية خاصة بالحملة، وإبرام شراكات مع شخصيات مؤثرة ومنصات متخصصة في إنتاج المحتوى الإبداعي الذي يصل إلى الملايين حول العالم. كما شهدت حملة «أجمل شتاء في العالم» تفاعلاً جماهيرياً نوعياً، خاصة على المنصات الرقمية ومواقع التواصل ، حيث شارك المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات أجمل الصور ومقاطع الفيديو التي تحتفي بالجمال البكر لمختلف مناطق الدولة وتضاريسها وتاريخها وتراثها وتقاليدها، عبر وسم الحملة #أجمل_شتاء_في_العالم.

الدليل الرقمي

ودعمت الحملة ومحتواها الرقمي والإبداعي الذي أنتجته الجهات المعنية بالحملة، إلى جانب المحتوى الذي أنجزه الجمهور بشكل عفوي ولخّص أجمل التجارب السياحية والترفيهية في ربوع الإمارات وتضاريسها الطبيعية المتنوعة ومعالمها الثقافية والتاريخية، تحقيق أول مكتبة محتوى رقمي سياحي موحد لمختلف معالم الدولة ليشكل أساس دليل سياحي رقمي مرجعي للدولة يدعم هويتها السياحية الموحدة بمواد تعريفية شاملة تبرز أجمل وجهاتها وتقدم أهم المعالم الترفيهية والثقافية ضمن إماراتها السبع. واستقطب المحتوى الرقمي الناتج عن الشراكة بين أكاديمية الإعلام الجديد و«بيوتيفول دستينيشنز» العالمية جمهوراً عالمياً متنوعاً من السياح عبر مضمون رقمي شيق احتفى بأجمل معالم الإمارات السياحية والترفيهية ودعاهم لاستكشاف أجمل ما تقدمه الإمارات، وخاطب اهتماماتهم ومواضيع بحثهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المعنية بالسياحة والسفر والمواقع الإلكترونية المتخصصة بتقييم المغامرات واستكشاف الثقافات والفنون والوجهات الجديدة الساحرة.

تحدي أجمل شتاء

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات بعدسات المواطنين والمقيمين، وتسليط الضوء على أبرز كنوزها الطبيعية والتاريخية والتراثية من خلال المواد التي أعدوها وشاركوها لأجمل الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. وفتح #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم باب المنافسة للمؤثرين، وصنّاع المحتوى، والمصورين المحترفين والهواة، ومختلف فئات المجتمع، لمشاركة المحتوى على منصتي أنستغرام وتويتر عبر وسم #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لتقديم أجمل مشاهداتهم، وذلك طوال فترة التحدي الذي استمر من 15 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021.

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