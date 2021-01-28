2665 مستفيداً من البرامج التدريبية لـ«دبي القضائي» خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي القضائي عن التقرير الإحصائي لإنجازاته خلال العام 2020، والتي كان من أبرزها تنظيم 67 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 2665 وتوزعت بين 44 برنامجاً متخصصاً، و18 برنامجاً لعامة الجمهور.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نواصل جهودنا الرامية لتحقيق رؤية المعهد المتمثلة بأن يكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي. وفي إطار التزامنا بالمشاركة الفاعلة في استعداد دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، واصلنا العمل وفق أجندة برامجنا التدريبية، رغم تفشي الجائحة، مع التوافق التام مع الإجراءات الاحترازية.

ومن هذا المنطلق، قام المعهد بتوظيف أحدث تطبيقات التدريب عن بُعد بالتعاون مع «دبي الذكية»، لتحويل برامجه التدريبية إلى النسق الرقمي، كما أتاح المعهد لمديري الإدارات عقد الاجتماعات الدورية اللازمة مع موظفيهم ومتابعة العمل عن بُعد، ما ضمن لنا استمرارية أعمالنا الإدارية والفنية، وتنفيذ خططنا السنوية الموضوعة مسبقاً».

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