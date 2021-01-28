برعاية محمد بن راشد.. قمة المنتدى العالمي للهجرة تختتم أعمالها بالإعلان عن شراكات دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت أول من أمس أعمال قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورتها الثالثة عشرة برئاسة دولة الإمارات وبمشاركة وحضور أكثر من 2000 مشارك يمثلون 100 دولة ومنظمة دولية ومسارات تشاورية عالمية والقطاع الخاص والشباب.

وأعلن في ختام أعمال القمة عن شراكات دولية من أبرزها الشراكة بين الإمارات والسعودية والاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ برنامج توجيهي للعمال المهاجرين من الدول الأفريقية للعمل في دول الخليج العربي وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة حول أهم القضايا ذات العلاقة بالهجرة من أجل العمل سواء المتعلقة بشروط وظروف الاستقدام والتوظيف، أو عقود العمل والتحويلات المالية للعمال فضلاً عن شراكة تنموية بين الوكالة البلجيكية للتنمية واتحاد شباب السنغال بهدف تمكين رواد الأعمال من شباب السنغال للحصول على فرص تأسيس مشروعاتهم في بلجيكا.

وناقشت القمة التي عقدت من 18 وحتى 26 يناير الجاري حزمة من الموضوعات التي تهم نحو 270 مليون مهاجر من أجل العمل في جميع أنحاء العالم وذلك تحت شعار «مستقبل التنقل البشري: شراكات مبتكرة لتنمية مستدامة» في وقت أشاد فيه ممثلو الحكومات والمشاركون بالإدارة المثلى للقمة التي عقدت افتراضياً جراء جائحة (كوفيد 19).

ومن المقرر أن تتشارك دولة الإمارات والمغرب والاكوادور في رئاسة الدورة الرابعة عشرة للمنتدى 2021 «ترويكا الرئاسة» في وقت أعلن فيه ممثل الحكومة الفرنسية في القمة عن رغبة بلاده تولي رئاسة الدورة الخامسة عشرة من المنتدى 2022.

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