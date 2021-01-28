«صحة دبي» تحدّث سياسة تحويل المرضى بين المستشفيات

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أصدر قطاع التنظيـم الصحـي في هيئة الصحة بدبي تعميماً حول سياسة إحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية بهدف تحقيق أعلى معايير الرعاية أثناء تحويل المرضى بين المنشآت الصحية، وضمان استمرارية رعاية المريض طوال فترة تلقيه الرعاية الصحية.

ويتم تحويل المريض بين المنشآت الصحية سواء كانت حالته الصحية تندرج ضمن مفهوم الحالات الطارئة أو الحالات غير الطارئة بين منشأتين صحيتين يتم التنسيق والترتيب المسبق لعملية التحويل بين المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة، وفق أحكام التشريعات السارية والإجراءات المنصوص عليها بموجب هذه السياسة بما في ذلك استخدام خدمة إعادة المريض للمنشأة الصحية المحولة، بعد إجراء التقييم الأوّلي واستقرار حالته الصحية، بحيث يكون سبب تحويل المريض بين المنشآت الصحية على سبيل المثال لا الحصر الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الأخرى أو علاج متخصص غير متوفر في المنشأة الصحية المحولة (على سبيل المثال: مزاولو مهنة متخصصون، ومعدات وأجهزة إضافية، طبيعة العلاج المطلوب بحسب الحالة الصحية، إلخ) وعدم توفر الأسّرة الكافية لدى المنشأة الصحية المحولة وأهلية المريض للرعاية والعلاج وفقاً للتأمين الصحي الخاص به وطلب المريض وعائلته. كما يجري التأكد من توفر الأسرة المطلوبة في المنشأة الصحية المستقبلة عبر اتصالات رسمية.

نشاط

ووفقاً للتعميم يجب أن يتوفر لدى المنشآت الصحية نظام لإحالة المرضى والتحويل بين المنشآت الصحية حسب نشاط المنشأة الصحية وضمان تطبيق إرشادات وقوانين (الدفع المالي) المرتبط بالتشخيص DRG كما يجب على المنشأة الصحية إعداد وتنفيذ سياسات مكتوبة تتوافق مع أحكام التشريعات السارية بشأن عملية إحالة المرضى والتحويل بين المنشآت الصحية لتلبية حاجة المرضى حسب وضعهم وحالتهم الصحية، وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات المحلية والعالمية المعتمدة يجب أن تبين السياسة تفاصيل إجراءات ومعايير/‏‏‏‏ عملية الإحالة وتحويل المرضى، التواصل بين المهنيين الصحيين المسؤولين عن الإحالة، وتوفر الحد الأدنى للأجهزة المطلوبة لإحالة المريض وبحسب حالة المريض الصحية ويجب أن تتناول عملية الإحالة وتحويل المرضى احتياجات كل مريض بحسب حالته الصحية للرعاية المستمرة ويجب على المنشأة توثيق تفاصيل الحالات التي تعذر تحويلها.

اليوم الواحد

وأكد التعميم أنه يجب على جميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد التقيد التام بالآتي:

تلبية متطلبات دعم الحياة الأساسية (BLS) الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS) وضمان توفر عربة إنعاش (طوارئ) للاستخدام وفحصها بشكل منتظم مع وجود مذكرة تفاهم (MOU) لنقل المرضى بواسطة سيارة الإسعاف في حال عدم توفرها في المنشأة ووجود مذكرة تفاهم (MOU) مع منشأة صحية ذات مستوى أعلى منها بغرض إحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية. (إدارة الحالات المعقدة و/‏‏‏‏أو الطارئة) تضمن جميع فئات المنشآت الصحية الأخرى أنها تفي بمتطلبات دعم الحياة الأساسية (BLS) الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS). والاتصال بخدمات الطوارئ لرعاية المرضى حسب الحاجة والاتفاق المسبق بما يضمن التغطية التأمينية للمريض، والاتفاق المسبق بشأن الجهة المعنية بتحمل سداد كافة الرسوم والتكاليف المالية المترتبة على إحالة وتحويل المريض ويجب عدم الامتناع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة والعلاج اللازم للحالة الصحية للمرضى وفقاً لوثيقة التأمين.

وبغرض إضفاء الرسمية إلى التحويل بين المنشآت، يجب إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين المنشأة الصحية المحولة والمنشأة الصحية المستقبلة.

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