«فخر الوطن» يدعو لشكر أبطال الخطوط الأمامية عبر وسم

المصدر: أبوظبي - وام

دعا مكتب فخر الوطن كل الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لأبطال الخطوط الأمامية من خلال إرسال رسالة شكر شخصية لهم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك كجزء من مبادرة «شكراً لكم» التي أطلقها المكتب.

ويحث «فخر الوطن» مواطني الدولة والمقيمين فيها على تسجيل ومشاركة مقطع فيديو موجه لهؤلاء الأبطال يتحدثون فيه عن كيف أثرت جهود العاملين في الخطوط الأمامية في حياتهم على نحو إيجابي، ويمكن نشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #أبطالنا_في_الإمارات مع ذكر حساب «فخر الوطن» (@FrontlineHeroesUAE)، وستتم مشاركة هذه المقاطع على الحسابات الرسمية للمكتب.

وتهدف حملة «شكراً لكم» إلى شكر وتقدير 100 ألف شخص من أبطال الخطوط الأمامية الذين ما زالوا يواجهون مخاطر كبيرة على صحتهم الشخصية وسلامتهم ويقدمون تضحيات كل يوم لحماية سكان دولة الإمارات من تبعات فيروس كوفيد - 19.

شكر

وشارك الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن برسالة شكر جاء فيها: «مع دخولنا العام الثاني من مكافحة الجائحة، أود أن أشكر أبطالنا في الخطوط الأمامية الذين قاموا بحماية بلادنا وشعبنا بجهودهم العظيمة وشجاعتهم الاستثنائية، ونحن ممتنون لعملهم الدؤوب، فمن غير التزامهم وإخلاصهم، لم يكن من الممكن إنقاذ العديد من الأرواح. ولذا أؤمن بأنكم أبطال بحق لهذا الوطن ونجحتم في تغيير الواقع والمستقبل للأفضل».

كما حضّ الآخرين على التعبير عن امتنانهم، حيث قال: «نتمنى منكم التوقف لحظة للتفكير، فأبطالنا في الخطوط الأمامية ما زالوا يقاتلون من أجلنا، ولذا نشجع الجميع في كل أنحاء الإمارات على الانضمام إلينا لشكرهم، وهدفنا إيصال رسالة لهؤلاء الشجعان أننا نقدّر عملهم المخلص وتفانيهم على الدوام».

مسؤولية

وأكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان أن كل شخص في دولة الإمارات يتشارك مسؤولية المساعدة على حماية أبطال الخطوط الأمامية، من خلال التزامهم السلوك المسؤول، وكذلك من خلال المشاركة في حملة التطعيم الوطنية.

وأضاف: «تقود الإمارات العالم بحملتها لتطعيم جميع من على أرضها، ونتفاءل بأنه مع هذه الحملة يمكن أن يعود أبطالنا قريباً إلى حياتهم الطبيعية مع أسرهم. ولكن لكي يحدث ذلك، نحتاج إلى فهم وإدراك الدور الذي يجب أن يلعبه كل واحد منا لتخفيف الضغط على العاملين في الخطوط الأمامية».

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