محمد الزرعوني: ضرورة الإسراع لتلقي اللقاح حفاظاً على صحة المجتمع

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد محمد الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية لـ«البيان» ضرورة الإسراع لتلقي اللقاح حفاظاً على صحة المجتمع، لافتاً إلى أن المراكز الصحية كافة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي خصصت لإعطاء لقاح (كوفيد 19) تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين، كما شهدت الضواحي، ومنها ضاحية البستان وضاحية حياوة في خورفكان وضاحية دبا الحصن، إضافة إلى جامعة كلباء، وتلك المواقع التي حددت خارج مدينة الشارقة إقبالاً واسعاً، إضافة إلى 3 مواقع داخل مدينة الشارقة، ومنها قاعة البيت متوحد وضاحية مغيدر، إضافة إلى المراكز الصحية المنتشرة على مستوى الإمارة لاستقبال أكبر عدد من طالبي اللقاح، كما أن الطاقة الاستيعابية لإكسبو تبلغ 6 آلاف مراجع ومراجعة يومياً.

وناشد الزرعوني المواطنين والمقيمين كافة الإسراع في ضرورة أخذ اللقاح للمحافظة على صحة المجتمع وللحيلولة دون انتشار (كوفيد 19).

حرص

وشدد خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية على أهمية تلبية دعوة الجهات المختصة للمبادرة بتلقي التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس من خلال التطعيم، مشيراً إلى جهود الدولة في دعوة المجتمع لتلقي اللقاح في ظل اعتماد السلطات العليا له وتوزيعه في المراكز الصحية بهدف ضمان سلامة وصحة كل إنسان على أرض الدولة ووقف انتشار الفيروس وتجنب تداعياته، داعياً أهالي ضاحية الخالدية إلى الذهاب إلى مركز إكسبو الشارقة لتلقي اللقاح.

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