إقبال متزايد على التطعيم في مراكز عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة عجمان إقبالاً متزايداً من الجمهور للتطعيم بلقاح «كوفيد 19».

وتستقبل المراكز يومياً أعداداً كبيرة من أفراد المجتمع، بهدف أخذ اللقاح وسط إجراءات احترازية ووقائية وتخصيص أماكن خاصة بالسيدات وأخرى للرجال، فيما تعمل فرق ميدانية لزيارة كبار السن وأصحاب الهمم في منازلهم، مع استمرار عمل الفرق الميدانية في زيارة الدوائر الحكومية والمؤسسات، بهدف توسع نطاق الأشخاص المطعمين باللقاح وبهدف تعزيز الصحة العامة والسيطرة على الوباء، كما تم افتتاح مركز جديد للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» بمقر كلية فاطمة للعلوم الصحية بمنطقة الرقايب إلى جانب العمل بمركز مقر جمعية التنمية الاجتماعية في منطقة مشيرف.

إجراءات احترازية

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية،

لـ«البيان»: هناك إقبال كبير من المواطنين والمقيمين للتطعيم بلقاح «كوفيد 19» في جميع المراكز الصحية ونتيجة الإقبال المتزايد من الجمهور تقرر تحديد فئات محددة من المجتمع للتطعيم، وذلك منعاً للتزاحم، موضحاً أن الفئات التي تم تحديدها تشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول، وذلك دون تحديد موعد مسبق أما بقية شرائح المجتمع الأخرى سوف يتم تحديد موعد مسبق لهم لأخذ اللقاح من أجل حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأكد الشامسي أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع أخذ اللقاح وأهمية التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة من أجل محاصرة الوباء، لافتاً إلى حرص منطقة عجمان الطبية توفير اللقاح وفتح مراكز تستوعب الاعداد الكبيرة من الراغبين لأخذ اللقاح في مناطق مختلفة واستمرار عمل الفرق الميدانية لتطعيم كبار السن في منازلهم.

خطة

ذكر حمد الشامسي أن منطقة عجمان الطبية وضعت خطة لتسهيل الحصول على اللقاح وتوفيره في المراكز صحية موزعة على مختلف مناطق عجمان وتشمل مركز الحميدية ، ومشيرف، والمنامة ، ومزيرع، كلية فاطمة للعلوم الصحية، إضافة إلى مقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية.

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