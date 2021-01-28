1000 موظف في «إمداد» يتلقون اللقاح

المصدر: دبي- البيان

واصلت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، دعم الجهود المبذولة من حكومة الإمارات في مكافحة جائحة «كوفيد 19»، من خلال تنظيم جلسة تطعيم خاصة بأعضاء فريقها، فيما تلقى أكثر من ألف موظف الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» خلال حملة التطعيم، التي استمرت تسع ساعات، وذلك في «منزلي»، أحد مرافق الإقامة التابعة للشركة.

وأقيمت حملة التطعيم بوجود 17 موظفاً حكومياً للإشراف على الإجراءات وإدارة التطعيمات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، جمال لوتاه، والذي تلقى التطعيم بدوره: نقدم جزيل الشكر لحكومة الإمارات لما بذلته من جهود في مكافحة «كوفيد 19» وتوفيرها اللقاحات للمواطنين والمقيمين في وقت وجيز.

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