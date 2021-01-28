إعلان الفائز بـ«جائزة زايد للأخوّة» 4 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية»، أمس، اعتزامها الإعلان عن الفائز بـ«جائزة زايد للأخوة الإنسانية» لعام 2021 في نسختها الافتتاحية، وذلك يوم الخميس الموافق 4 فبراير المقبل في موقع «صرح زايد المؤسس»، وسيتم بث الحفل مباشرة على الموقع الرسمي www.zayedaward.org عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك حتى يتمكن الجميع من متابعته حول العالم.

ويتزامن تاريخ حفل توزيع هذه الجائزة الدولية المستقلة مع «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» في نسخته الأولى والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي ليوافق تاريخ ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير من كل عام. وجاءت جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أعلن عنها في 2019 كأحد ثمار التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية» في أبوظبي. وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالأشخاص أو المؤسسات التي تعمل على ترسيخ السلام والعيش المشترك وبناء جسور التواصل الثقافي والإنساني.

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