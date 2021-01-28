اللجنة الإماراتية الفنلندية تبحث التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

عقد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وماتي أنطونين وزير الدولة بوزارة الخارجية الفنلندية، أمس، الاجتماع الافتراضي الافتتاحي للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وفنلندا.

وأكد الصايغ في تصريحاته على قوة العلاقات الثنائية، مشيراً إلى التعاون المتزايد بين دولة الإمارات وفنلندا في السنوات الماضية، بما في ذلك زيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1975. من جانبه، شكر ماتي أنطونين دولة الإمارات على استضافة الاجتماع، وأكد حرص فنلندا على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات.

وناقش الجانبان فرص التعاون في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وفنلندا في ظل نقاش أوسع حول الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وقدم الجانبان خلال الاجتماع ملاحظاتهما وناقشا عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

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