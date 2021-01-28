65 % نسبة الإنجاز بمسجد الرفاعة في رأس الخيمة

المصدر: الشارقة - البيان

أفاد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بـ«الشارقة الخيرية» أن نسبة الإنجاز بمسجد الرفاعة الجاري بناؤه بإمارة رأس الخيمة، بلغت 65%، حيث تواصل الشركة المنفذة عمليات البناء للانتهاء منه منتصف شهر مايو المقبل، وتسليمه إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة.

وأشار الزري إلى أن موقع إنشاء المسجد من أكثر المواقع الحيوية، حيث يخدم الكثير من أهالي المنطقة، وتبلغ التكلفة المالية للمشروع 1.3 مليون درهم، ويتم بناؤه على مساحة 207 أمتار مربعة، ويتسع حتى 295 مصلياً من الرجال والنساء، متضمناً عدداً من الخدمات والمرافق مثل دورات المياه وساحات الوضوء، إلى جانب ساحة مواقف للسيارات، ومسكن للإمام.

وأوضح الزري أن المسجد يعد واحداً من مشروعات المساجد، التي تم تنفيذها داخل الدولة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخاصة، ومن هذا المنطلق ندعو المتبرعين والمحسنين إلى مواصلة دعمهم، لمشاريع الجمعية بأي قيمة تبرع، ونحن في جمعية الشارقة الخيرية نتعهد باستثمار هذه التبرعات البسيطة في إنشاء ودعم مشاريع إنسانية عديدة يستفيد بها العباد، كما ثمن المواقف النبيلة للمحسنين في مبادرتهم لدعم الأعمال الخيرية والمبادرات المستمرة على مدار العام.

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