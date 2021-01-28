16 مظهراً سلوكياً وخارجياً لاكتشاف المدمن أو المتعاطي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أفاد الرائد عبدالناصر الشيراوي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خلال المجلس المجتمعي «الوقاية من جرائم المخدرات» الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة عبر تطبيق «زووم»، بأن مؤشرات اكتشاف المدمن أو المتعاطي يمكن تحديدها من خلال 16 مظهراً سلوكياً وخارجياً تتمثل بالتغير السلبي في المستوى الدراسي والأداء الوظيفي، والعزلة والانطواء على النفس، وعدم الرغبة في الطعام، وكثرة النوم، وكثرة العصبية وسرعة الاستثارة، وتقلب المزاج، والتأخر الكثير خارج المنزل، وطلب الكثير من المال وبإلحاح، وكثرة الاستدانة، والسرقة، وشحوب الوجه واصفراره وانخفاض سريع في الوزن، واضطراب الشخصية وعدم التركيز، وعدم الاهتمام بالملابس أو المظهر الخارجي، وكثرة الصدمات السطحية في سيارة المتعاطي لقلة التركيز، والعثور على الأدوات الغريبة في سيارته أو في غرفته، ووجود بعض العلامات في جسمه.

وأكد الشيراوي، أهمية دور الأسرة وعدم إغلاق أبوابها أمام الأبناء كعقاب للأبناء على التأخير لساعات الليل، حيث يمثل ذلك تسليم الأبناء لتجار المخدرات وأصدقاء السوء، ويجب أن تقوم الأسر بدورها الرقابي على الأبناء، ومعرفة أصدقائهم، وعدم التمييز في التعامل بين الأبناء، ووضع قواعد لخروج وعودة الأبناء من المنزل، والعمل على استغلال طاقاتهم الكامنة، ووضع الخطط والبرامج لشغل أوقات فراغهم في الأشياء المفيدة.

وأشار إلى أن أسباب تعاطي المخدرات، تعود إلى ضعف الوازع الديني، ورفقاء السوء، والاعتقاد الخاطئ بزيادة القدرة الجنسية، والشعور بالفراغ، وحب التقليد نتيجة لضعف الشخصية، وتوفر المال بكثرة، والهموم والمشكلات الاجتماعية.

أجندة

أكد خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن الجمعية وضعت أجندة شاملة لعام 2021 ترتكز على مناقشة تحديات القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول لها.

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