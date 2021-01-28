العالم يبحث الحوكمة الرشيقة في دبي

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «القمة العالمية للحوكمة الرشيقة» افتراضياً، يوم الاثنين المقبل، لمشاركة أفضل التجارب العالمية في الحوكمة الرشيدة والرشاقة المؤسسية مع القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات وخارجها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يأتي تنظيم القمة العالمية للحوكمة الرشيقة في إطار جهودنا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يريد أن تكون الحكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات. كما تنسجم القمة العالمية مع استراتيجية الهيئة لأن تصبح أول مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل، ومساعينا لتعزيز مرونة الهيئة. وعلى ضوء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، تبرز أهمية التزام المؤسسات بالتطور المستمر لتحويل التحديات إلى فرص في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي».

حوكمة

وأضاف: «كان لرشاقة الهيئة واعتماد الحوكمة في الهيئة على المعايير البريطانية BSi 13500 لحوكمة الشركات، وتطبيق أفضل مبادئ الحوكمة الرشيدة للجهات المملوكة للدولة، بما ينسجم مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، دور مهم في نجاح الهيئة وتميزها من خلال تحديد الفرص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ومعرفة احتياجات المعنيين وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية، حتى باتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم».

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