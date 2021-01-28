بلدية الفجيرة تنال الآيزو في استمرارية الأعمال

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نالت بلدية الفجيرة شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال ISO22301:2019 لتكون أول جهة محلية على مستوى الإمارة تحصل على هذه الشهادة، وذلك في إطار نجاح واجتياز البلدية لجميع مراحل عملية التدقيق من قبل الشركة المانحة للشهادة، ونتيجة لتضافر الجهود وتعاون جميع الإدارات وفرق العمل لتتمكن البلدية وفي وقت قياسي من تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازاتها المميزة.

وأشار المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ«البيان»: «إن تحقيق هذا الإنجاز، يعزّز مكانة البلدية كجهة خدمية تسعى دوماً إلى التميز بمواكبة متطلبات العصر الحديث تجسيداً لتوجهات القيادة الرشيدة، لافتاً إلى الدور المتميز الذي قامت به فرق العمل الداخلية لتطبيق معايير الآيزو في استمرارية الأعمال».

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