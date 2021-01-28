«ليكسولوجي»: الإمارات تشجع القطاع الخاص على اقتحام «الفضاء»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفاد موقع «ليكسولوجي» بأن مهمة الإمارات التاريخية نحو المريخ تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك عبر مقال رأي نشر في الموقع، تناول مهمة «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، كأول مهمة عربية طموحة، تهدف لتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة قطاع الفضاء.

وتعتبر مهمة الدولة لاستكشاف المريخ أول مهمة في العالم العربي نحو الكوكب الأحمر، تقودها مركبة فضائية غير مأهولة.

وتهدف المهمة لإنتاج أول خريطة عالمية «ليس لقطات فقط» لمناخ المريخ، فضلاً عن بث بياناتها، لتكون متاحة للمجتمع العلمي بشكل مجانيّ، دون أي مقابل. كما تهدف البعثة الإماراتية الطموحة لتحفيز الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في أنشطة قطاع الفضاء، ولتحقيق أهداف مسبار الأمل، تم توقيع اتفاقية بين وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء ولاقت دعم الشركاء الدوليين.

تحديات

ولفت الموقع الدولي إلى أنه وعلى الرغم من جائحة «كوفيد 19»، بدأت البعثة الإماراتية رحلتها للمريخ في يوليو 2020 من مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان، ومن المتوقع أن يصل إلى مدار الكوكب الأحمر في الـ 9 من فبراير المقبل.

وأضاف الموقع إلى أنه على مدى العقد الماضي، دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في نادي الدول، التي ترتاد الفضاء، وأطلقت أول قمر صناعي لها في عام 2009.

يذكر أن دولة الإمارات اعتمدت تشريعات فضائية وطنية شاملة، عبر القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2019 بشأن تنظيم قطاع الفضاء، وتم بالفعل إصدار اللوائح التنفيذية، التي توضح بالتفصيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، كما أنشأت الدولة استراتيجية وطنية طموحة للفضاء 2030.

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