محاكم دبي تنجز 150 ألف طلب عبر «وياك»

المصدر: دبي- البيان

استقبلت إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي 150 ألف طلب، عبر خدمة «وياك» لعام 2020، والتي أسهمت في رفع كفاءة العمل وجودة تنفيذ القرارات، وضمان دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة، بما يترجم معها رسالة محاكم دبي «تحقيق عدالة نافذه تتسم بالدقة والسرعة وتقدم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع».

وأشار عبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي: «حققت إدارة إسعاد المتعاملين، خلال عام 2020 نسبة 99% سعادة المتعاملين في الإدارة حسب استبيان محاكم دبي الداخلي، ونسبة 94% رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة في الإدارة».

وأضاف الريس: «بلغت نسبة تسجيل القضايا عن بعد من خلال برنامج السّالفة 98%، كما بلغ معدل زمن الرّد على المكالمات 6.75 ثوان، بإجمالي عدد مكالمات واردة 66063، وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم التدقيق عليها عن بُعد 22546 معاملة».

وأكد الريس أن من التغييرات التي طرأت على الإدارة في ظل أزمة «كورونا» عام 2020، هو التّحول الإلكتروني لإصدار الإشهادات لقسم خدمات الأحوال الشّخصية، حيث بلغ إجمالي عدد الإشهادات المُسجّلة عن بُعد 4798 إشهاداً، وإجمالي عدد عقود الزّواج عن بُعد 60 عقداً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز