شرطة دبي: 58.5 % انخفاض البلاغات المجهولة في العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذلت جهوداً جبارة لحفظ الأمن والأمان، وتأدية الرسالة الأمنية على أكمل وجه، ما أدى إلى انخفاض البلاغات المجهولة المُقلقة في العام الماضي بنسبة 58.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الربع الرابع من العام الماضي «عن بُعد»، والذي بحث فيه خطط تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات ومناقشة أبرز الموضوعات المُدرجة في الأجندة، وأبرز الإنجازات في العام الماضي. حضر الاجتماع العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومساعدو المدير العام في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وتم في الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المُقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص وتشكيل فرق عمل فعّالة. كما تم استعراض إحصائيات البلاغات الجنائية والبلاغات المُقلقة على مستوى مراكز الشرطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاضاً في إجمالي البلاغات الجنائية في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 22.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.

البلاغات المجهولة

وتم عرض إحصاءات البلاغات المجهولة في الربع الرابع من عام 2020 الذي شهد انخفاضاً بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. كما تم عرض إحصاءات الجرائم غير المقلقة في الربع الرابع من العام الماضي، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 22.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

إنجازات

وأكد العميد جمال سالم الجلاف أن دعم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومتابعة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي أسهما في رفع كفاءة وحرفية رجال التحريات، وانخفاض نسب الجرائم المُقلقة والمجهولة وغيرها، مؤكداً أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعمل على تطوير أنظمة حديثة وذكية مُبتكرة تساهم في تحقيق مؤشرات القيادة في الوصول لصفر جريمة.

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