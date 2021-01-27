2665 مستفيداً من البرامج التدريبية لـ«دبي القضائي» خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي القضائي عن التقرير الإحصائي لإنجازاته خلال العام 2020، والتي كان من أبرزها تنظيم 67 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 2665 وتوزعت بين 44 برنامجاً متخصصاً، و18 برنامجاً لعامة الجمهور.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نواصل جهودنا الرامية لتحقيق رؤية المعهد المتمثلة بأن يكون مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي.

وفي إطار التزامنا بالمشاركة الفاعلة في استعداد دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، واصلنا العمل وفق أجندة برامجنا التدريبية، رغم تفشي الجائحة، مع التوافق التام مع الإجراءات الاحترازية.

ومن هذا المنطلق، قام المعهد بتوظيف أحدث تطبيقات التدريب عن بُعد بالتعاون مع «دبي الذكية»، لتحويل برامجه التدريبية إلى النسق الرقمي، كما أتاح المعهد لمديري الإدارات عقد الاجتماعات الدورية اللازمة مع موظفيهم ومتابعة العمل عن بُعد، ما ضمن لنا استمرارية أعمالنا الإدارية والفنية، وتنفيذ خططنا السنوية الموضوعة مسبقاً».

دبلوم

وفضلاً عن البرامج التدريبية، نظم المعهد 5 برامج دبلوم متنوعة، ومنها: الدفعة الثالثة من برنامج دبلوم الخبرة القضائية، والدفعة السابعة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية، وبرنامج تأهيل الدفعة السادسة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية.

وبلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية 616 ساعة، استفاد منها 2665 متدرباً، بزيادة بلغت 69% في عدد المستفيدين مقارنة بالعام 2019. وشملت الفئات المستفيدة كلاً من: أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم إضافة إلى رجال الشرطة وأفراد الضبطية القضائية، والقانونيين والمحامين والموظفين الحكوميين وأفراد المجتمع.

زيارة

ومن جهة أخرى، استقبلت مكتبة معهد دبي القضائي الإلكترونية أكثر من 62 ألف زيارة عبر فهرسها الإلكتروني، خلال العام المنصرم، علماً أنها تضم 9 آلاف كتاب تشتمل على 6 آلاف عنوان في شتى الموضوعات التشريعية الإماراتية والعربية والمقارنة، مع وجود 35 مجلة دورية تحوي ما يقرب من 4 آلاف بحث محكم في فروع القانون.

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