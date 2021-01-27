«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة «التلاحم الأسري»

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمــد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبد الرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي «إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على تقارير نتائج الحلقات النقاشية التي عقدتها والاستبيان الذي أعدته حول هذا الموضوع والملاحظات التي خرجت بها، وأهمها: تحديد مهام المرشد الاجتماعي والمصلح الاجتماعي، والفصل بين مهام التخصصين».

وأكد أهمية دور المرشد الاجتماعي الذي يؤدي دوراً كبيراً في توعية وتوجيه الأسر حول طبيعة العلاقة الأسرية، وأما دور المصلح الاجتماعي فيكون بعد حدوث الخلافات الأسرية ومحاولة الصلح، مشدداً على ضرورة توفير الأشخاص المؤهلين وإيجاد آلية لترخيصها.

مهام

وأوضح أن اللجنة تعتبر أن التخصصين منفصلين ولا بد من تحديد مهام كل تخصص، حيث أن اللجنة وجهت الدعوة لممثلي إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي، لمناقشة الموضوع معهم، والاطلاع على جهودها في هذا المجال، خاصة أن لديها تصنيفاً للذين يعملون في التوجيه والإصلاح الأسري، كما تمت مخاطبة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة للاستفادة من التجارب الرائدة التي يقوم بها المجلس لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.

دورات

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً الدورات التثقيفية التي تعقد للمقبلين على الزواج، حيث قلصت الجهات المعنية في الدولة عدد الدورات إلى دورة واحدة، على الرغم من أهميتها في توجيه الزوجين لبناء حياة زوجية ناجحة وتقليل نسب الطلاق، والتأكيد على استمرار متابعة الحالات بعد الزواج وتعزيز المسؤولية الأسرية بين الزوجين لضمان استمرارية الحياة الأسرية.

محاور

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

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