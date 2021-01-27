مجلس شباب شرطة أبوظبي و«أصدقاء البيئة» يطلقان «كنوز المعرفة»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلق مجلس شباب شرطة أبوظبي بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة مبادرة «كنوز المعرفة» والتي تهدف إلى إقامة الورش البيئية والتوعوية استكمالاً لمسيرة العمل التطوعي «عن بعد» من خلال البرامج التكنولوجية والتطبيقات التقنية الحديثة، وتنفيذاً لقرارات القيادة الرشيدة الرامية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتي تتمثل بالتباعد الاجتماعي في ظل ظروف فيروس «كورونا».

وفي هذا الإطار قال الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة في حديثه لـ«البيان»:«وفقاً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين شرطة أبوظبي وجمعية أصدقاء البيئة منذ أعوام تم التنسيق على إطلاق مبادرة «كنوز المعرفة» بمشاركة مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي من أجل انضمام جميع منتسبي الشرطة للمبادرة.

حيث قامت الجمعية بعقد 3 ورش عمل ضمن البرنامج قدمها خبراء بيئيين خصصوا جهودهم المكثفة لتحقيق الأهداف المطلوبة من المبادرة، وحرصوا على طرح رؤية الجمعية البيئية لعام الحالي والاقتصاد الأخضر».

وأضاف:«أن مثل هذه المبادرات والتعاون يمثلان وجهان لعملة واحدة للمشاركة المجتمعية وكيفية قيام المنظمات غير الربحية والأفراد بالتعاون مع مؤسسات الدولة وغيرها بإقامة جسور مشتركة ودائمة بهدف تطبيق رؤية إفادة المجتمع وخدمة الوطن».

مؤكداً على أن الجمعية أعلنت عن رؤيتها التطوعية والبيئية لعام 2021 بخطة أنشطة تبدأ أولى فعالياتها بالقمة الخليجية لطاقة المستقبل وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية من أجل نشر ثقافة الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت في الوقت ذاته إلى حرص واجتهاد طاقم الجمعية على إطلاق باقة من المبادرات والفعاليات هذا العام والتي من شأنها أن تسهم في دعم المكتسبات البيئية لاسيما في مجال الاستدامة، وتعد امتداداً لنهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز