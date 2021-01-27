«صحة دبي» تحدّث سياسة تحويل المرضى بين المستشفيات

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أصدر قطاع التنظيـم الصحـي في هيئة الصحة بدبي تعميماً حول سياسة إحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية بهدف تحقيق أعلى معايير الرعاية أثناء تحويل المرضى بين المنشآت الصحية، وضمان استمرارية رعاية المريض طوال فترة تلقيه الرعاية الصحية.

ويتم تحويل المريض بين المنشآت الصحية سواء كانت حالته الصحية تندرج ضمن مفهوم الحالات الطارئة أو الحالات غير الطارئة بين منشأتين صحيتين يتم التنسيق والترتيب المسبق لعملية التحويل بين المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة، وفق أحكام التشريعات السارية والإجراءات المنصوص عليها بموجب هذه السياسة بما في ذلك استخدام خدمة إعادة المريض للمنشأة الصحية المحولة، بعد إجراء التقييم الأوّلي واستقرار حالته الصحية، بحيث يكون سبب تحويل المريض بين المنشآت الصحية على سبيل المثال لا الحصر الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الأخرى أو علاج متخصص غير متوفر في المنشأة الصحية المحولة (على سبيل المثال: مزاولو مهنة متخصصون، ومعدات وأجهزة إضافية، طبيعة العلاج المطلوب بحسب الحالة الصحية، إلخ) وعدم توفر الأسّرة الكافية لدى المنشأة الصحية المحولة وأهلية المريض للرعاية والعلاج وفقاً للتأمين الصحي الخاص به وطلب المريض وعائلته.

ووفقاً للتعميم يجب أن يتوفر لدى جميع المنشآت الصحية نظام لإحالة المرضى والتحويل بين المنشآت الصحية حسب نشاط المنشأة الصحية وضمان تطبيق إرشادات وقوانين التجميع (الدفع المالي) المرتبط بالتشخيص DRG كما يجب على المنشأة الصحية إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات مكتوبة تتوافق مع أحكام التشريعات السارية بشأن عملية إحالة المرضى والتحويل بين المنشآت الصحية لتلبية حاجة المرضى حسب وضعهم وحالتهم الصحية وذلك استرشاداً بأفضل الممارسات المحلية والعالمية المعتمدة يجب أن تبين السياسة تفاصيل إجراءات ومعايير/ عملية الإحالة وتحويل المرضى، التواصل بين المهنيين الصحيين المسؤولين عن الإحالة، وتوفر الحد الأدنى للأجهزة المطلوبة لإحالة المريض وبحسب حالة المريض الصحية ويجب أن تتناول عملية الإحالة وتحويل المرضى احتياجات كل مريض بحسب حالته الصحية للرعاية المستمرة ويجب على المنشأة توثيق تفاصيل الحالات التي تعذر تحويلها.

اليوم الواحد

وأكد التعميم أنه يجب على جميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد التقيد التام بالآتي:

تلبية متطلبات دعم الحياة الأساسية (BLS) الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS) وضمان توفر عربة إنعاش (طوارئ) للاستخدام وفحصها بشكل منتظم مع وجود مذكرة تفاهم (MOU) لنقل المرضى بواسطة سيارة الإسعاف في حال عدم توفرها في المنشأة ووجود مذكرة تفاهم (MOU) مع منشأة صحية ذات مستوى أعلى منها بغرض إحالة وتحويل المرضى بين المنشآت الصحية. (إدارة الحالات المعقدة و/أو الطارئة) تضمن جميع فئات المنشآت الصحية الأخرى أنها تفي بمتطلبات دعم الحياة الأساسية (BLS) الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم (ACLS). والاتصال بخدمات الطوارئ لرعاية المرضى حسب الحاجة والاتفاق المسبق بما يضمن التغطية التأمينية للمريض، والاتفاق المسبق بشأن الجهة المعنية بتحمل سداد كافة الرسوم والتكاليف المالية المترتبة على إحالة وتحويل المريض ويجب عدم الامتناع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة والعلاج اللازم للحالة الصحية للمرضى وفقاً لوثيقة التأمين، حيث يعد ذلك انتهاكاً للقوانين الاتحادية في دولة الإمارات.

تحويل

وبغرض إضفاء الرسمية إلى عملية التحويل بين المنشآت الصحية، يجب إبرام مذكرة تفاهم رسمية (اتفاق خطي) بين المنشأة الصحية المحولة والمنشأة الصحية المستقبلة لضمان فعالية نظام التحويل بين المنشآت الصحية، وضمان كفاءة وفعالية الإحالة بين المنشآت، وتقييم عملية التحويل بشكل دوري من قبل الطرفين.

ويجب على المنشآت الصحية إبرام عدد كاف من الاتفاقيات لضمان عدم حدوث أي تأخير في إحالة المرضى التي من شأنها أن تضر بحالة المريض ويجب أن تكون عملية التحويل بين المنشآت مرتبطة مع نظام تحسين الجودة وسالمة المرضى في المنشأة الصحية.

مسؤولية

وتتحمل المنشأة الصحية المحولة المسؤوليات التالية قبل تحويل المريض إجراء تقييم سريري وطبي مناسب وضمان استقرار الحالة قبل التحويل وتحديد الخدمات الصحية المطلوبة لتلبية احتياجات المريض لاستمرارية الرعاية، وتوثيق كافة الإجراءات والخدمات والتقارير والمستندات والموافقات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض في ملفه الصحي والتأكد من توفر الأسرة المطلوبة في المنشأة الصحية المستقبلة من خلال إجراء اتصالات رسمية وموثقة، ويمكن تحديد توفر الأسرة المطلوبة بمساعدة خدمة الإسعاف، وتبصير المريض بكافة خيارات العلاج المتاحة والحصول على موافقته في حال كان وضعه الصحي يسمح بذلك، أو الحصول على موافقة ذوي المريض في حال كان عديم الأهلية أو نقصها أو تعذر الحصول على موافقته بسبب وضعه الصحي على الإحالة إلى المنشأة الصحية المستقبلة، وتوفير وتنظيم خدمات الإسعاف الداخلية أو الخارجية للتحويل، ويتم تحديد طريقة نقل المريض وفقاً لتقييم الحالة وقرار الطبيب المعالج وموافقة المنشأة المستقبلة وفريق النقل على سبيل المثال مسعف الطوارئ (EMT)، طبيب مؤهل أو ممرضة مدربة في حالات الطوارئ/الرعاية الحرجة، ويجب أن تضمن المنشأة الصحية المحولة تطبيق تدابير مكافحة العدوى وأن تحتوي سيارة الإسعاف على المعدات الطبية والإمدادات والأدوية والعلاجات والمهنيين المختصين والمؤهلين داخل سيارة الإسعاف لتلبية احتياجات المريض أثناء عملية النقل.

بالنسبة لحالات التحويل بين المنشآت والمجدولة مسبقاً، يجب التأكد من أن حالة المريض مستقرة أثناء التحويل وتحديث/إخطار المنشأة الصحية المستقبلة / المهني عن أي تغييرات. يجب إخطار المنشأة الصحية المستقبلة بالتغييرات التي قد تطرأ على حالة المريض أثناء فترة النقل عند الضرورة.

ضوابط

وبالنسبة لتحويل الحالات الطارئة، مع مراعاة ضوابط حالات الطوارئ الواردة بموجب المادة (8) من قانون المسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016 بشأن الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري اللازم لإنقاذ حياة المريض أو الجنين ولتجنب المضاعفات الجسيمة، يجب التنسيق والتواصل المباشر وبوضوح مع الطبيب المستقبل وإبلاغه عن تفاصيل الحالة العامة للمريض (مستقرة أو غير مستقرة) وقت التحويل. يجب أن يتم تحديث/إخطار المنشأة المستقبلة بأي تغييرات قد تطرأ على حالة المريض والتنسيق والنقل المناسب لمعلومات المريض إلى المنشأة المستقبلة وتقديم تقرير طبي كامل إلى المنشأة الصحية المستقبلة يتضمن (معلومات الرعاية، والتشخيص والوضع الحالي للمريض، والتغيرات الحالية / المتوقعة أو العلاج، واقتراحات بشأن المراقبة والتدخلات المتوقعة) ويجب على الطبيب المعالج إبلاغ فريق الإسعاف عن حالة المريض والعلامات الحيوية قبل المغادرة ويجب مرافقة المريض من قبل مهني صحي مؤهل لمراقبة الحالة والعلامات الحيوية أثناء عملية الإحالة ووفقاً لقرار الطبيب المسؤول عن التحويل ويجب توثيق جميع المؤشرات أثناء إحالة المريض في السجل الطبي للمريض، ويجب إعطاء طبيب المنشأة الصحية المستقبلة تفاصيل حالة التحويل ويجب توثيق الموافقة على التحويل في سجلات المريض لدى كلا الطرفين.

إحالة المرضى

يجب على المنشأة الصحية ضمان توفير نموذج إحالة المريض باللغة العربية أو الإنجليزية ويجب استيفاء الشروط التالية في نموذج إحالة المريض الخطية، ويجب الإحالة إلى مستشفيات من المستوى الثاني أو الثالث خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الاستشارة للمريض ويجب تحويل بعض الحالات خلال إطار زمني أقصر وذلك حسب حالة المريض ووفق أفضل معايير الممارسات الإكلينيكية.

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