«طرق دبي» تنظم «بازار» إلكتروني لدعم منتجات مشاريع الموظفين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «بازار» إلكتروني لمنتجات موظفيها ممن لديهم مشاريع خاصة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعمهم وتشجيعهم عبر الترويج لمنتجاتهم عبر منصاتها الرقمية.

وأكدت الهيئة أنها تسعى دائماً إلى تنظيم معارض للمشاريع الخاصة بموظفيها وموظفاتها من خلال وضع خطط سنوية لهذا النوع من الأنشطة الخاصة، وأن المعرض كان إلكترونياً في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19»، موضحة أن المعرض تضمن عدداً من المنتجات منها: العطور والدخون، والمأكولات والمشروبات، والعباءات، والمشغولات الذهبية والفضية، وغيرها، الأمر الذي لاقى إقبالاً لافتاً تمثل في اتفاقات شرائية بين العارضين والمشترين من الموظفين.

وأوضحت أنها تدعم دوماً هذا التوجه من مشاريع الموظفين، التي تكسبهم خبرات حياتية وعملية، وتنمي قدراتهم ومهاراتهم، وتصقل شخصيتهم، مما يحقق استراتيجية الهيئة في إسعاد كوادرها البشرية، ويرفع من معدل رضاهم وبالتالي زيادة مستوى أدائهم وولائهم الوظيفي، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ومُشجعة لطموحاتهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى إلى إضفاء جو من المشاركة وتعزيز مدخولات أصحاب هذه المشاريع، مما يحفزهم على الاستمرار والتوسع في أنشطتهم، خاصة في ظل توجهات القيادة الرشيدة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين والمواطنات، وجعلها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز