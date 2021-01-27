رأس الخيمة تودع محمد علي أبوليله مدير المنطقة التعليمية السابق

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ودعت رأس الخيمة، اليوم، محمد علي محمد أبوليله آل علي، عن عمر يناهز 73 عاماً، أحد أعمدة الرعيل الأول من مؤسسي التعليم في دولة الإمارات بشكل عام وفي رأس الخيمة بشكل خاص منذ تعيينه مديراً لمنطقة رأس الخيمة التعليمة عام 1980، مؤسساً أجيال قادرة على تحمل المسؤولية ضمن الأسرة الواحدة انطلاقاً من القائد بحب.

حرص أبوليله منذ تسلمه إدارة منطقة رأس الخيمة التعليمة على نشر العلم في جميع مناطق رأس الخيمة بما فيها النائية والجبلية، ووجه باستئجار عدد من البيوت الشعبية وتحويلها إلى مدارس نظامية تتلمذت فيها أعداد كبيرة من أبناء الوطن، في ظل نقص عدد المدارس آنذاك، إيمانا منه برسالة التعليم السامية.

ولد في فريج آل علي بإمارة رأس الخيمة في عام 1948، بروح القيادة المبكرة منذ صغره، ما دفع المغفور له بأذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، تكليفه بمهام عدة وذات طابع خاص، ففي عام 1967 وقبل قيام اتحاد الإمارات كلفه الشيخ صقر بشغل وظيفة أمين الصندوق في دائرة الحسابات المحلية، حيث أُوكلت إليه مهمة جلب رواتب موظفي الدوائر المحلية، ثم أسند إليه مهمة إدارة المكتبة العامة في الفترة المسائية إلى جانب وظيفته الصباحية في دائرة الحسابات، ثم سكرتير لوكيل وزارة الأشغال الاتحادية في بداية السبعينات، بعدها حظي بتكليفه كمسؤول عن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية الذي أنشأه الحاكم وهو عبارة عن محل مستأجر بجانب العبرة بمنطقة رأس الخيمة القديمة، للإشراف على جمع الضرائب من الدوائر المحلية لصالح الأشقاء الفلسطينيين دعماً لنضالهم وقضية العرب القومية.

وفي بداية تشكيل الوزارات الاتحادية مع قيام الاتحاد انتقل أبوليله إلى وزارة الإسكان بوظيفة سكرتير وكيل الوزارة، بعدها حصل على إجازة دراسية مدتها ثلاث سنوات للالتحاق بكلية الآداب قسم الاجتماع في جامعة عين شمس المصرية حيث تخرج منها في العام الجامعي 1976/ 1977، ثم حصل على الدبلوم العالي بعدها بعامين ليعود للعمل في وزارة الإسكان.

وفي عام 1980 تولى مهام عمله كمدير لمنطقة رأس الخيمة التعليمية في العاشر من يوليو 1980 حتى عام 2000، مع صدور قرار وزاري بنقله إلى ديوان الوزارة بمسمى مستشارا لتعليم الكبار، وهو ما رفضه لأنه لا يتناسب مع مكانته وتاريخه الطويل في القطاع التعليمي، ليتم إحالته إلى التقاعد في الأول من مايو عام 2000، حيث أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي مرسوما يقضي بتسمية محمد علي أبوليله مسؤولاً لمكتب سموه في قصر خزام.

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