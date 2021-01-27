66 فحصاً لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي مركز شرطة الخيالة

المصدر: دبي - البيان

واصلت حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين» التي أطلقها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إجراء فحوصات القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية للموظفين، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 66 فحصاً في مركز شرطة الخيالة.

وتفقد العميد محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة، إجراءات حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين»، مثنياً على جهود كل الطواقم الطبية التي تشرف على إجراء الفحوص.

وكانت الحملة قد باشرت مهامها في إجراء أول الفحوص الميدانية في مراكز شرطية عدة وصولاً إلى مركز شرطة الخيالة، وذلك بمشاركة 12 طالباً من جامعة الشارقة مختصاً في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي بعد تدريبهم على كيفية استخدام جهاز INBODY الخاص بقياس الجاهزية البدنية للجسم.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن حملة المسح تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالعمل على تعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القوة عبر إجراء فحوصات القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية المُختصة لهم في مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة.

قاعدة بيانات

وأكد الرائد طبيب استشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يهدف في مرحلته الأولى لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول وفحص الجهاز العضلي الحركي وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس بما يساهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية التي تعزّز من الجاهزية البدنية لمرتب قوة شرطة دبي.

وقاية

وأشار الرائد الحاج إلى أن الحملة تُطبيق مع الالتزام التام بالاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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