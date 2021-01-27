محمد بن راشد يشكر فريق عمل حملة أجمل شتاء في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، شكره لفريق عمل حملة أجمل شتاء في العالم.

#محمد_بن_راشد: اختتمت حكومة #الإمارات اليوم حملة #أجمل_شتاء_في_العالم لتشجيع السياحة الداخلية، ٩٥٠ ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و٢٠٠٠ تغطية اعلامية و٢١٥ مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الامارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة.. pic.twitter.com/YVILWjrMdq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 27, 2021

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر "اختتمت حكومة الإمارات اليوم حملة أجمل شتاء في العالم لتشجيع السياحة الداخلية، 950 ألف سائح داخلي وحوالي مليار درهم نتائجها خلال شهر واحد و 2000 تغطية إعلامية و 215 مليون مشاهدة لفيديوهات تصور الإمارات بطريقة جديدة ومختلفة وموحدة..ظهر في الحملة جمال الإمارات وجمال العمل كفريق واحد.

وأضاف سموه، "الشتاء القادم سيتم إطلاق الحملة في 2021\12\15 بشكل أجمل وأشمل وأفضل بعد أن يكون العالم قد بدأ في التعافي من هذه الجائحة بإذن الله.. وشكري الشخصي لفريق العمل بوزارة الاقتصاد ودوائر السياحة المحلية والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لهذه الحملة الإماراتية المميزة".

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